Đức Trọng: Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng vừa chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2020, tuy bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng kinh tế - xã hội của huyện Đức Trọng tiếp tục tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 31,14%; ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 33,71%; ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 35,15%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện năm 2020 là 939 tỷ đồng, đạt 97% so với dự toán giao và bằng 100% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước do huyện quản lý đạt 535 tỷ đồng, đạt 108% so với dự toán giao và bằng 100% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách tỉnh quản lý: 404 tỷ đồng, đạt 86% so với dự toán giao và bằng 99% so với cùng kỳ.

Cũng trong năm 2020, sản xuất nông nghiệp được triển khai đảm bảo mùa vụ; các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được thực hiện kịp thời. Sản xuất công nghiệp cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả...

Năm 2021, Đức Trọng đặt ra một số chỉ tiêu: Giá trị sản xuất (theo giá so sánh): Ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 5,5-6%; ngành công nghiệp tính chung tăng trưởng 8-8,5%; ngành xây dựng tăng trưởng 6-7%; ngành thương mại - dịch vụ tăng 8-9% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế: Ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 30-31%; ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 33-34%; ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 35-36%. Thu ngân sách Nhà nước do huyện quản lý trên địa bàn đạt và vượt dự toán tỉnh giao là 538,7 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn hiện hành) còn dưới 0,5%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số còn dưới 1,3%; giải quyết việc làm cho 4.000-4.500 lao động; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 90,6%...

