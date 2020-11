XUẤT KHẨU LÂM ĐỒNG 2020

Năm 2020, một năm đầy biến động với dịch COVID - 19 đã ảnh hưởng tới xuất, nhập khẩu của tỉnh Lâm Đồng và qua đó cũng cho thấy, Lâm Đồng đang đi đúng hướng trên con đường vươn mình ra thị trường rộng lớn hơn.

Rau chế biến, mặt hàng XK tiềm năng của Lâm Đồng

Xuất khẩu gặp khó vì COVID -19

Dịch COVID - 19, với sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên toàn thế giới khiến giao thương kinh tế gần như đình trệ. Không nằm ngoài ảnh hưởng chung, xuất khẩu Lâm Đồng có một năm khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thông tin từ Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, nếu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu Lâm Đồng đạt trên 800 triệu USD thì năm 2020, kim ngạch xuất khẩu giảm còn 708 triệu USD, đạt 88% kế hoạch năm. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước đạt 464,1 triệu USD, chiếm 65,5% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; còn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 244,4 triệu USD, chiếm 34,5% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Nhiều mặt hàng vốn được coi là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Lâm Đồng giảm cả về giá trị lẫn số lượng xuất khẩu. Cụ thể như Alumin, kim loại quý này năm 2020 xuất khẩu đạt 667.524 ngàn tấn, giá trị 184,1 triệu USD, tăng 2,4% về lượng nhưng giảm 16,74% về giá trị. Mặt hàng cà phê nhân xuất khẩu năm 2020 đạt 112.989 tấn, giá trị 170,9 triệu USD, giảm 7,94% về lượng và 13,49% về giá trị. Chè, thức uống nổi tiếng của Lâm Đồng xuất khẩu đạt 8.928 tấn, giá trị 21,2 triệu USD, giảm 16,46% về lượng và giảm 15,8% về giá trị. Hoa các loại xuất khẩu 375 triệu cành và chậu hoa các loại với kim ngạch 48,2 triệu USD, tăng 12,2% về lượng nhưng giảm 1,75% về giá trị so cùng kỳ 2019. Mặt hàng hoa xuất khẩu chủ đạo vẫn do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Dalat Hasfarm, Apollo, Nhật Việt, Hoa Trường Xuân… thực hiện.

Dịch COVID -19 trên toàn thế giới khiến giao thương đình trệ, nhu cầu tiêu dùng giảm dẫn đến hàng hóa khó tìm được đường ra. Vì vậy, dù Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung giữ được ổn định, an toàn trong nội địa nhưng đầu ra cho hàng hóa vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nông sản lên ngôi

Khác với nhiều hàng hóa khác, mặt hàng nông sản trở thành điểm sáng của bức tranh xuất khẩu Lâm Đồng. Mặt hàng rau, củ, quả xuất khẩu đạt 34.559 tấn, trị giá 63,7 triệu USD, tăng 77,45% về lượng và 51,73% về giá trị so cùng kỳ 2019. Rau xuất khẩu có thể ở dạng tươi, cấp đông hoặc sấy khô, xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan và một số thị trường khác. Đây cũng là điểm mạnh của Lâm Đồng vì dù người tiêu dùng có thể hạn chế tiêu dùng các mặt hàng xa xỉ phẩm, nhưng rau củ vẫn là mặt hàng thiết yếu và rau củ Lâm Đồng đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường khu vực.

Hạt điều nhân Lâm Đồng cũng chế biến và xuất khẩu được 1.343 ngàn tấn, đạt 8,9 triệu USD, tăng 27,87% về lượng và 82,09% về giá trị so với năm 2019. Hàng dệt may và nguyên liệu dệt may xuất khẩu ước đạt giá trị 77,7 triệu USD, tăng 23,4% so cùng kỳ. Trong đó, mặt hàng lụa tơ tằm và tơ se thương hiệu Việt Nam vẫn được thị trường quốc tế ưa chuộng.

Giai đoạn 2016 - 2020, kim ngạch xuất khẩu của Lâm Ðồng đạt 3.093 triệu USD, tăng gần 2 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân là 11%/năm, hàng hóa tới được thị trường của 40 nước và vùng lãnh thổ, thị trường chính là Đông Bắc Á, châu Âu, Hoa Kỳ và đặc biệt là hàng nông sản chiếm tới 45% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu nông sản dựa trên thế mạnh chính của Lâm Đồng với một vùng nguyên liệu rộng lớn, nông dân canh tác lành nghề, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Lâm Đồng xác định, việc đầu tư vào nông nghiệp và chế biến nông sản là ưu tiên của địa phương trong việc chinh phục thị trường thế giới, đưa hàng hóa Lâm Đồng đi tới những vùng đất xa, mang lại thu nhập cao cho người nông dân và doanh nghiệp.

Cần đưa nông sản Lâm Đồng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Lâm Đồng xác định đưa một số nông sản đặc trưng tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa toàn cầu. Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu sẽ giúp tăng giá trị hàng hóa, đồng thời đảm bảo tính ổn định, bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện điều đó, hai nhiệm vụ lớn nhất Lâm Đồng đang thực hiện là nâng cao chất lượng nông sản, đồng thời quảng bá mạnh mẽ thương hiệu Đà Lạt- Kết tinh kì diệu từ đất lành đến với thị trường quốc tế.

DIỆP QUỲNH