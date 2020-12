Đam Rông: Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 1.200 tỷ đồng

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đam Rông đạt gần 1.200 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 1.046 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, bằng 99,89% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 208 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 31,4% so với cùng kỳ; Tổng sản lượng lương thực đạt 19.631 tấn, đạt 96,94% kế hoạch, bằng 97,3% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện, giá trị sản xuất ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng cao là do thời gian gần đây các hộ dân đã chú trọng chuyển đổi sang các giống cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao như: rau, hoa công nghệ cao; chuối laba; cây ăn trái trồng xen cà phê; mắc ca và dâu tằm.

LÊ TUẤN