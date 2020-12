Điện lực Đam Rông nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Bên cạnh việc chú trọng lấy khách hàng làm trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, Điện lực Đam Rông còn tập trung cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn. Qua đó, chất lượng điện ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để phục vụ tốt Nhân dân, Điện lực Đam Rông đã tăng cường công tác sửa chữa, lực lượng trực đảm bảo lưới điện 24/24 giờ

Nỗ lực đưa điện về vùng sâu, vùng xa

Ở vùng xa Đam Rông, công tác cấp điện an toàn, đảm bảo đến vùng sâu luôn được Điện lực Đam Rông chú trọng thực hiện. Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong nhiều năm qua, huyện Đam Rông đã kéo điện về các vùng sâu của các xã Liêng S’Rônh, Rô Men, Đạ R’Sal, Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’Rông... Đặc biệt là việc xây dựng các khu dân cư, khu tái định cư tập trung, khi vừa hoàn thiện hạ tầng giao thông là điện được kéo về. Khi người dân dọn về làng mới là có điện thắp sáng ngay. Có điện, cuộc sống người dân đã có nhiều đổi thay.

Những ngày này, tại khu dân cư Đạ M’Pô (xã Liêng Srônh), Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Đam Rông đang khẩn trương làm việc với đơn vị thi công và Điện lực Đam Rông để sớm đưa điện về cho người dân trước ngày 30/12/2020. Ông Nguyễn Chí Bình - Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết: Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai việc vận chuyển trụ điện vào thôn để tiến hành dựng trụ. Chúng tôi cũng đang tiến hành lắp đặt 1 trạm biến áp 220 kV và hệ thống đường dây hạ thế, đồng hồ cho toàn bộ các hộ dân.

Như vậy, sau gần 3 năm ngưng trệ, dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện tại khu dân cư Đạ M’Pô với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng sẽ đi vào hoàn thành. Gần 300 hộ dân thôn Đạ M’Pô sẽ được hòa lưới điện quốc gia.

Còn trong năm 2020, Điện lực Đam Rông đã được Công ty Điện lực Lâm Đồng phê duyệt đầu tư xây dựng 1 công trình chống quá tải khu vực tưới tiêu Trung tâm 1 và Trung tâm 2 - Phi Liêng, UBND xã Đạ M’Rông, Thôn 3 (xã Đạ R’Sal), xóm Tày với tổng số vốn đầu tư 836 triệu đồng; 1 công trình phát triển lưới điện phân phối huyện Đam Rông tại UBND xã Đạ M’Rông, Phi Có - Đạ R’Sal, Phi Tô - Đạ K’Nàng, Đa Nhim - Đạ Tông với tổng số vốn đầu tư 864 triệu đồng; 1 công trình xóa hộ câu phụ khu vực Ngã ba Sông - Đạ K’Nàng với tổng số vốn đầu tư 168 triệu đồng.

Phó Giám đốc Điện lực huyện Đam Rông, ông Võ Văn Cường cho biết: Điện lực Đam Rông cũng đang nỗ lực để xóa trắng 100% điện lực cho người dân.

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Theo ông Võ Văn Cường, hiện toàn huyện Đam Rông, tỷ lệ được sử dụng điện là 98%, còn nếu mang tính an toàn và bán trực tiếp của điện lực thì không tới tỷ lệ đó. Nguyên nhân là do một số hộ dân ở vùng sâu, vùng xa nên họ phải kéo điện khá xa, gây nguy cơ mất an toàn.

Những năm gần đây, nhu cầu dùng điện ngày một tăng mạnh, lưới điện tuy được đầu tư hiện đại, nhưng nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện vẫn ở mức cao. Để đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn sử dụng điện, Điện lực Đam Rông đã thực hiện nhiều giải pháp, nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn đối với khách hàng.

Với đặc thù là vùng giao thông khó khăn, đường dây qua sông, suối và nương rẫy, rừng sản xuất, rừng phòng hộ, nguy cơ mất an toàn và khó khăn trong khắc phục. Tuy nhiên, ngoại trừ hệ thống lưới điện gặp mưa lũ lớn gây đổ gãy trụ, phải thay thế mất nhiều thời gian, còn sự cố nhỏ thường sau vài giờ đồng hồ sẽ được khắc phục. Để phục vụ tốt Nhân dân, ngành điện đã tăng cường lực lượng trực đảm bảo lưới điện 24/24 giờ. Mặc dù doanh thu kinh doanh điện ở khu vực từ vùng cao chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn trong tổng doanh số của cả tỉnh, song nhân lực, vật lực đảm bảo vận hành lưới điện chiếm đến 50% của đơn vị.

Nhằm nâng cao chất lượng điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, những năm qua, Điện lực Đam Rông tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo đường dây, trạm biến áp, cầu dao... Riêng trong năm 2020, Điện lực Đam Rông đã tăng cường thêm 1 bộ dây cho các trạm biến áp thôn Tân Tiến 1. Tăng cường công suất, cấy mới trạm biến áp tách lưới cho 2 trạm biến áp Cột Sóng và Thôn 2, xã Rô Men. Xử lý cân pha sang tải lũy kế 36 trạm biến áp, xử lý 42 mối nối hạ thế hỏng. Tăng cường 17 vị trí tiếp địa cho lưới trung hạ thế hỗn hợp, xử lý 15 vị trí có hạ thế điện áp cuối nguồn thấp.

Đến nay, trên địa bàn huyện không còn tình trạng điện yếu, chập chờn; hệ thống lưới điện không chỉ đảm bảo cho sinh hoạt của Nhân dân mà còn đáp ứng nhu cầu sử dụng điện để sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, công ty lập phương án phối hợp chặt chẽ với Điện lực Lâm Hà và Điện lực Đắk Lắk để phối hợp cấp điện hỗ trợ kịp thời trong trường hợp khẩn cấp, thiếu nguồn và có sự cố về lưới điện xảy ra - ông Bình cho hay.

HOÀNG SA