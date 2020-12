Đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm việc với tỉnh Lâm Đồng về hoạt động tín dụng chính sách

(LĐ online) - Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) năm 2020, Đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) do bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPNVN, ủy viên HĐQT NHCSXH làm Trưởng đoàn làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lâm Đồng.

Chủ trì buổi làm việc cùng bà Đỗ Thị Thu Thảo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa. Tham dự buổi làm việc, còn có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và lãnh đạo NHCSXH tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ông Võ Văn Thanh – Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, trình bày, cho biết: Tổng nguồn vốn đến 31/10/2020 là 3.773.280 triệu đồng, tăng 259.963 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 5,85% so với đầu năm. Doanh số cho vay trong năm 2019 và 10 tháng năm 2020 đạt 1.981.338 triệu đồng/ 59.219 lượt khách hàng; trong đó, 10 tháng năm 2020, đạt 863.699 triệu đồng/24.553 lượt khách hàng, giảm 76.795 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019. Doanh số thu nợ 1.429.985 triệu đồng, trong đó 10 tháng năm 2020 đạt 607.182 triệu đồng, giảm 120.485 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng tại chi nhánh đến 31/10/2020 là 3.627.105 triệu đồng/95.951 hộ vay, tăng 256.046 triệu đồng (tốc độ tăng trưởng +7,6%) so với đầu năm, đạt 99% kế hoạch. Dư nợ ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội đạt 3.621.701 triệu đồng/95.811 khách hàng, chiếm 99,85% trên tổng dư nợ của chi nhánh.

Ông Võ Văn Thanh – Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, trình bày báo cáo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Trong năm 2019 và 10 tháng năm 2020, Ban đại diện các cấp đã bám sát các Chỉ thị của Đảng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐQT NHCSXH và NHCSXH Việt Nam tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Duy trì họp theo định kỳ, ban hành Nghị quyết chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, NHCSXH triển khai các chương trình tín dụng chính sách sát với thực tế, gắn với giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Công tác kiểm tra giám sát của BĐD các cấp, kiểm tra của Hội đoàn thể nhận ủy thác và kiểm tra của NHCSXH được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt Hợp đồng ủy thác, phối hợp lồng ghép chuyển giao khoa học kỹ thuật cùng với giải ngân vốn vay, nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay; thường xuyên củng cố, kiện toàn hoạt động của tổ TK&VV với tỷ lệ tổ TK&VV xếp loạt tốt, loại khá chiếm 97,65%... Năm 2019, Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã kiểm tra, giám sát được 48 lượt huyện, 744 lượt xã, 5.468 lượt tổ TK&VV, 50.359 lượt hộ vay vốn. 10 tháng năm 2020, Hội đoàn thể các cấp đã kiểm tra 50 lượt huyện, 674 lượt xã, 4.878 lượt tổ TK&VV và 24.407 lượt hộ vay vốn.

NHCSXH triển khai các chương trình tín dụng chính sách sát với thực tế, gắn với giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đến 31/10 chi nhánh NHCSXH đã hoàn thành 156,1% chỉ tiêu huy động vốn, 159,8% chỉ tiêu nhận vốn ủy thác đầu tư tại địa phương và 99% kế hoạch dư nợ năm 2020; chủ động phối hợp cùng Hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai các chương trình tín dụng chính sách kịp thời, sát mùa vụ đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư sản xuất, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 2,85% cuối năm 2018, xuống còn 1,85% cuối năm 2019; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo toàn tỉnh từ 8,5% năm 2018 xuống còn 3,72% năm 2019 và góp phần đưa 99 xã về đích nông thôn mới.

Đại diện các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lâm Đồng lần lượt có ý kiến về hoạt động tín dụng chính sách

Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định và từng bước được nâng lên; nợ quá hạn, nợ khoanh đều giảm so với đầu năm; kết quả đánh giá chất lượng tín dụng chính sách 10 tháng của chi nhánh, 11 PGD và Hội sở tỉnh đều xếp loạt tốt. Mạng lưới điểm giao dịch xã tại 142/142 xã, phường, thị trấn hoạt động ổn định, doanh số hoạt động ngày càng được tăng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, tài sản. Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn; chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tập huấn và phối hợp cùng với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội đoàn thể các cấp, Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn và Ban quản lý Tổ TK&VV với 7.458 lượt cán bộ trong năm 2019 và 7.285 lượt cán bộ trong năm 2020.

