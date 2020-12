Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp: Nộp 901 tỷ đồng tiền thuế

Thông tin từ Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2020 đã có 14 dự án (1 dự án FDI) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng gấp đôi so kế hoạch năm 2020, với vốn đăng ký 402,5 tỷ đồng và 5,8 triệu USD, diện tích đất 27,19 ha và lao động đăng ký 3.921 người. Đến nay, trong các khu công nghiệp (KCN) có 44 doanh nghiệp/dự án (trong đó 19 dự án FDI) đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh; tại KCN Lộc Sơn 23 dự án (9 dự án FDI) và KCN Phú Hội 21 dự án (10 dự án FDI). Các sản phẩm chủ yếu là cà phê nhân, cà phê hòa tan, cao, trà Atiso, bia, rượu vang xuất khẩu, nấm mỡ, rau, củ, quả đông lạnh, sấy khô các loại, vải dệt các loại, tơ xe, sản phẩm nhựa PE, hàng may mặc áo quần, giấy cuộn xeo, gạch tuynen, ngói màu, màng lợp nông nghiệp, gỗ ghép, kính cường lực, đá Granit,... Doanh thu các doanh nghiệp đạt 5.601,2 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 129,5 triệu USD; nội tiêu đạt 2.844,02 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã nộp thuế 901,05 tỷ đồng, đạt 243,53% so với cùng kỳ dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

D.Q