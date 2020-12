GDP toàn ngành nông nghiệp Việt Nam tăng 2,65%

● Toàn ngành nông nghiệp Lâm Đồng tăng trưởng 4,39%

(LĐ online) - Ngày 24/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa chủ trì tại đầu cầu Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa chủ trì tại đầu cầu Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị trong tỉnh tham dự.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2020, ngành nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả... Kết quả GDP toàn ngành tăng khá cao với 2,65%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 41,2 tỷ USD.

Về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, số xã đạt chuẩn nông thôn mới của cả nước năm 2020 tăng 8% so với năm 2019; toàn ngành có trên 3.200 sản phẩm OCOP...

Riêng ngành nông nghiệp Lâm Đồng trong năm 2020 đạt tăng trưởng khoảng 4,39% so với năm 2019, tương ứng 25.336 tỷ đồng giá trị tổng sản phẩm. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp Lâm Đồng gồm: Trồng trọt 81%, chăn nuôi 14%, dịch vụ 5%. Giá trị sản xuất bình quân 180 triệu đồng/ha tăng 0,1% so với năm 2019. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 60.228 ha, tăng 2.571 ha so với năm 2019, tương ứng 20,08% tổng diện tích canh tác. Thực hiện chuyển đổi, cải tạo 16.515 ha sản xuất kém hiệu quả. Đưa diện tích có giá trị dưới 50 triệu đồng còn khoảng 55.831 ha...

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng

Toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển 165 chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ; 5,2% số hộ tham gia liên kết, sản lượng tiêu thụ qua chuỗi tăng 16% so với năm 2019. Đến hết năm 2020, có 104/111 xã và 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế đáng quan tâm đối với ngành nông nghiệp Việt Nam là thu nhập của nông dân chỉ bằng 78% bình quân chung cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn cao gấp 4 lần ở các thành thị, tập trung ở các vùng miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung, Tây nguyên. Tỷ lệ tái nghèo bình quân chiếm 5,1% số hộ thoát nghèo.

Năm 2021, ngành nông nghiêp Việt Nam quyết liệt cơ cấu lại theo hướng “nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh, nông dân giàu có”.

Cụ thể, các chỉ tiêu phấn đấu năm 2021 của ngành nông nghiệp cả nước là: Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 2,7 - 3%. Tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 2,8 - 3,1%. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên 42 tỷ USD. Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên 70%. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 91%.

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành nông nghiệp Việt Nam trong năm 2021 tổ chức thực hiện chiến lược sản xuất quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, miền. Đồng thời, phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản cả trong nước và xuất khẩu; thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới...

VĂN VIỆT