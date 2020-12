Giá vàng hôm nay 29-12: Tăng giảm chóng mặt, giới đầu tư liên tục thu lợi

Nhiều nhà đầu tư tranh thủ vàng lên tới mức giá hợp lý để bán ra. Số khác thì bán khống chờ giá vàng đi xuống rồi mua vào hưởng chênh lệch.

Rạng sáng 29-12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại 1.873 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với giá mở cửa hôm trước là 1.880 USD/ounce

Trước đó, do giá vàng thế giới từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 28-12 biến động bất thường nên sau khi vọt lên 55,95 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC tại Việt Nam lại giảm 200.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 55,75 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 3,3 triệu đồng/lượng.

Có lẽ giá vàng tăng giảm chóng mặt khi thị trường bị tác động từ nhiều thông tin tích cực lẫn bất lợi. Cụ thể, một trong những lý do khiến giá vàng có lúc tăng 16 USD/ounce do Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký gói cứu trợ 900 tỉ USD nhằm hỗ trợ tiêu dùng cho người dân nước này bị tổn thương do Covid – 19. Điều này khiến USD giảm giá so với nhiều đồng tiền mạnh khác, tác động tích cực đến giá vàng.

Thế nhưng, sau khi Vương quốc Anh phê duyệt vắc -xin Covid-19 của hãng AstraZeneca và dự kiến tiêm vắc-xin này vào ngày 4-1-2021, đồng thời các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cũng tiến hành tiêm chủng vắc-xin của Công ty Pfizer Inc. trên diện rộng, giới đầu tư lại lạc quan tình hình dịch bệnh sớm lắng xuống, kinh tế thế giới sẽ hồi phục. Từ đó, họ giảm số vàng đang nắm giữ. Giá vàng có lúc giảm 26 USD/ounce.

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư chuyên lướt sóng lại tranh thủ vàng lên tới mức giá hợp lý để bán ra chốt lời. Số khác thì bán khống chờ giá vàng đi xuống rồi mua vào hưởng chênh lệch. Vì thế, tại nhiều thời điểm, giá vàng tăng giảm hàng chục USD/ounce.

Giao dịch trên thị trường cho thấy đầu phiên ngày 28-12, giới đầu tư tăng sức mua giúp giá vàng tăng 16 USD/ounce, từ 1.880 USD/ounce lên 1.896 USD/ounce. Tại mức giá này, không ít nhà đầu tư bán ra chốt lời và bán khống khiến giá vàng rơi một mạch 26 USD/ounce xuống còn 1.870 USD/ounce. Tiếp đến, những người đã bán khống và người có nhu cầu trú ẩn vào vàng ồ ạt mua vào giúp giá vàng tăng 28 USD/ounce, cán mức 1.898 USD lúc 23 giờ theo giờ Việt Nam. Sau đó, các nhà đầu tư chuyên lướt sóng vàng lại chớp thời cơ bán ra thu lợi nhuận. Lập tức, giá vàng rơi tự do 20 USD/ounce và đến đầu ngày 29-12 xuống còn 1.873 USD/ounce.

Theo giới phân tích, sau khi chính thức bước vào Nhà Trắng, có thể Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua thêm một gói cứu trợ để sớm phục hồi kinh Mỹ bị thiệt hại do dịch bệnh. Nghĩa là USD sẽ được Mỹ đưa ra thị trường nhiều hơn nữa làm đồng tiền này tiếp tục giảm giá. Trong khi đó, vàng và USD được xem là yếu tố quyết định mức độ kỳ vọng giá vàng trong tương lai nhưng có mối quan hệ ngược chiều. Theo đó, khi "đồng bạc xanh" tăng giá, giá vàng sẽ giảm và ngược lại.

