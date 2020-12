Giá xăng tiếp tục tăng gần 400 đồng/lít

Giá xăng tiếp tục tăng gần 400 đồng/lítLiên Bộ Công Thương – Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá xăng, dầu áp dụng từ 15h ngày 26/12, tăng giá xăng khoảng 400 đồng/lít.

Xăng, dầu tiếp tục tăng giá. Ảnh minh họa

Theo đó, xăng E5RON92 tăng 389 đồng/lít, không cao hơn 15.518 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 472 đồng/lít, không cao hơn 16.479 đồng/lít ; dầu diesel 0.05S tăng 484 đồng/lít, không cao hơn 12.376 đồng/lít ; dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 11.188 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 330 đồng/kg, không cao hơn 12.272 đồng/kg.

Liên Bộ cũng thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu, cụ thể: không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu, ngoại trừ mặt hàng xăng RON95 trích lập ở mức 100 đồng/lít; chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, cụ thể: thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 1.200 đồng/lít (kỳ trước là 1.000 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 350 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít), dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa chi ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít); dầu mazut ở mức 200 đồng/kg (như kỳ trước).

Theo Liên Bộ, nếu không chi quỹ BOG với mức như trên, với giá xăng E5 RON92 sẽ tăng 1.589 đồng/lít và giá bán là 16.718 đồng/lít; xăng RON95 sẽ tăng 822 đồng/lít và giá bán là 16.829 đồng/lít; dầu diesel sẽ tăng 784 đồng/lít và giá bán là 12.676 đồng/lít; dầu hỏa sẽ tăng 911 đồng/lít và giá bán là 11.688 đồng/lít; dầu mazut sẽ tăng 530 đồng/kg và giá bán là 12.472 đồng/kg.

Giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xem nhưng xu hướng chung là tăng khá cao (giá xăng dầu thành phẩm bình quân 15 ngày vừa qua tăng từ 4,3-6,7%). Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 26/12/2020, cụ thể: 53,360 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,34 USD/thùng, tương đương tăng 6,68% so với kỳ trước); 54,347 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,31 USD/thùng, tương đương tăng 6,48% so với kỳ trước); 55,321 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 3,06 USD/thùng, tương đương tăng 5,85% so với kỳ trước); 54,741 USD/thùng dầu hỏa 0.05S (tăng 3,25 USD/thùng, tương đương tăng 6,31% so với kỳ trước); 305,757 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 12,63 USD/tấn, tương đương tăng 4,31% so với kỳ trước).

Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho quá trình phục hồi kinh tế, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (hiện ở mức 200 đồng/lít/kg đến 1.000 đồng/lít đối với các loại xăng dầu).

Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 530-1.589 đồng/lít. Để bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới, hạn chế tăng giá các mặt hàng xăng dầu, góp phần bình ổn giá hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định tăng mức chi Quỹ BOG đối với các loại xăng và dầu.

Việc điều hành giá xăng dầu cũng góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2020, làm tiền đề cho việc bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2021, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 26 tháng 12 năm 2020.

Thời điểm trên cũng là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

(Theo TTXVN)