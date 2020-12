Hỗ trợ 10.000 tem truy xuất nguồn gốc

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đơn Dương, để hỗ trợ tối đa người dân trong tham gia tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) có hiệu quả, bên cạnh hỗ trợ về nguồn giống, truyền đạt kĩ năng, đơn vị còn sử dụng các chính sách, ưu đãi đối với HTX, THT nông nghiệp bằng việc hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc.

Rau VietGap Như Ý là một trong những HTX được hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc

Huyện Đơn Dương hiện có 31 HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh thu mua các loại rau, hoa, củ quả sơ chế đi tiêu thụ ở các siêu thị, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, các loại hình dịch vụ khác và 20 THT sản xuất, tiêu thụ rau sạch, chăn nuôi bò sữa và bò vàng sinh sản.

Năm 2020, huyện đã hỗ trợ cho các HTX, THT 10.000 tem truy xuất nguồn gốc với tổng giá trị là 200 triệu đồng; trong đó, thiết kế tem theo yêu cầu của đơn vị được hỗ trợ, có mã truy xuất nguồn gốc, tạo Webiste, tài khoản quản lý cho các đơn vị sử dụng dịch vụ, hướng dẫn các đơn vị cập nhật thông tin sản phẩm và kích hoạt tem.

Tem truy xuất được hỗ trợ cho 10 doanh nghiệp, HTX và THT, bao gồm: HTX Bình An, HTX VietGap Như Ý, Công ty TNHH TM&DV Fresh Vegetables, Công ty Cao Nguyên, Công ty Thanh nông sản xanh Đà Lạt Thanh Trần, THT sản xuất rau an toàn Thanh Niên, THT an toàn Xuân Viên, THT sản xuất kinh doanh nông sản Quảng Thuận và hộ ông Quách Đại, bà Huỳnh Lê Minh Thư.

T.HIỀN