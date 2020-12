Lạc Dương: Hội thảo mô hình phòng trừ bọ xít muỗi hại cà phê chè

(LĐ online) - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng, tổ chức hội thảo tổng kết mô hình Phòng trừ tổng hợp bọ xít muỗi hại cà phê chè trên địa bàn Lạc Dương. Tham dự Hội thảo có đại diện Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương, UBND xã Đạ Sar, Hội nông dân xã và 45 nông dân canh tác cà phê trên địa bàn xã.

Rất đông bà con nông dân đến dự hội thảo phòng trừ bọ xít muỗi hại cà phê chè

Ngày 2/12, Bà Vũ Thị Thúy, Trưởng Phòng Bảo vệ thực vật, Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, hội thảo nhằm đánh giá mô hình phòng trừ tổng hợp bọ xít muỗi hại cà phê chè được Chi cục triển khai từ tháng 5 – tháng 10/2020 tại vườn bà Lơ Mu K’ Ngơi (thôn 4, xã Đạ Sar).

Vườn mô hình áp dụng tổng hợp các biện pháp tỉa cành tạo tán, cắt tỉa chồi vô hiệu, cành tăm, cành sâu bệnh (4 đợt/năm) giúp vườn thông thoáng kết hợp bón phân đầy đủ cân đối, vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại và xử lý thuốc BVTV phòng trừ bọ xít muỗi (3 lần/năm) vào các thời điểm cà phê ra đọt non, lá non theo nguyên tắc “4 đúng” đã hạn chế bọ xít muỗi gây hại so với canh tác theo tập quán nông dân (ít tỉa cành, bón phân và phòng trừ sâu bệnh định kỳ 1 - 2 lần/năm). Năng suất mô hình đạt 13,9 tấn, lợi nhuận tăng hơn 10,6% so với vườn nông dân.

Tham dự hội thảo, phần lớn nông dân đều đánh giá các biện pháp kỹ thuật khuyến cáo về tỉa cành tạo tán, phát dọn cỏ dại, chăm sóc bón phân và phòng trừ đúng thời điểm có hiệu quả hạn chế bọ xít muỗi gây hại. Từ kết quả tham quan mô hình giúp nông dân thay đổi tập quán canh tác, chủ động áp dụng các biện pháp tổng hợp để nâng cao hiệu quả quản lý bọ xít muỗi trên cà phê chè thời gian tới.

HOÀNG YÊN