Lâm Hà: Tái đàn heo ước đạt trên 62% kế hoạch

Là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi, Lâm Hà đang tiếp tục lên kế hoạch tái đàn lợn theo định hướng của ngành nông nghiệp tỉnh với phương châm không tái đàn một cách ồ ạt, số lượng lớn, thay vào đó việc tái đàn được thực hiện chậm nhưng chắc, đảm bảo các yếu tố an toàn sinh học.

Theo số liệu của UBND huyện Lâm Hà, ước đến cuối năm 2020, tổng đàn heo trên địa bàn huyện chỉ đạt xấp xỉ 81 nghìn con (kế hoạch là 128.920 con), đạt 62,6% so với kế hoạch, giảm 9% so với cùng kỳ.

Việc tái đàn chậm do khó khăn về nguồn giống, tài chính và các điều kiện đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi. Mặc dù số lượng lợn tái đàn trên địa bàn huyện chưa đạt theo kế hoạch, tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp, tín hiệu lạc quan là việc tái đàn đa số thuộc về nông hộ, trang trại chăn nuôi theo quy mô vừa và lớn. Những hộ chăn nuôi này đã có ý thức, trình độ chăn nuôi khá cao từ việc xây dựng chuồng nuôi, trang trại đến khâu kiểm soát con giống, đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh.

Ngành chăn nuôi cũng khuyến cáo người dân nên bình tĩnh, tránh tâm lý nóng vội tái đàn mà mua giống lợn trôi nổi, chưa qua kiểm soát.

