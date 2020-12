Lâm Hà: Trên 1,38 tỷ đồng phát triển chương trình OCOP

(LĐ online) - Ngày 7/12, ông Trương Quốc Khánh - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lâm Hà thông tin, năm 2020, huyện đã đầu tư trên 1,38 tỷ đồng để phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ là 864,8 triệu đồng, kinh phí đối ứng của các chủ thể thực hiện các dự án phát triển sản phẩm OCOP khoảng 517,8 triệu đồng.

Sản phẩm mắc ca của Công ty TNHH Sao Vàng đạt 4 sao chương trình OCOP

Từ nguồn kinh phí, huyện đã hỗ trợ 1 máy sàng làm ráo cà phê trong chế biến cà phê bột của Công ty TNHH XNK cà phê Tám Trình; 2 hệ thống máy in date sản phẩm mắc ca của Công ty TNHH Sao Vàng Macca Lâm Hà, Công ty Nông sản sạch Huy Hiếu; hỗ trợ thiết kế và in 10.000 bao bì sản phẩm macca Lâm Hà của Công ty TNHH Sao Vàng; in 1.270 bao bì trà Olong ba bông mai của Công ty Long Đỉnh; xây dựng 2 chứng nhận VietGAP, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chuối Laba Phú Sơn.

Qua đó, đã thực hiện phát triển thêm 7 sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP gồm: Sản phẩm Golden birds coffee – cà phê chim vàng của Công ty TNHH XNK cà phê Tám Trình - xã Gia Lâm; sản phẩm mắc ca Lâm Hà của Công ty TNHH TMDV Sao Vàng Macca - xã Hoài Đức; sản phẩm Bộ trà Olong 3 bông mai của Công ty Cổ phần Long Đỉnh - xã Phúc Thọ (dự kiến từ 4 sao lên 5 sao); sản phẩm chuối LaBa – xã Phú Sơn; sản phẩm hạt mắc ca sấy nứt vỏ Đức Bình - xã Hoài Đức; sản phẩm Mắc ca Hoài Anh - xã Đông Thanh; sản phẩm mật ong PT Lâm Đồng - xã Hoài Đức.

Chương trình đã được nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất biết và chủ động tham gia phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.

