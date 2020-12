Vốn tín dụng chính sách góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ

Với mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cung cấp, trong thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai các chương trình tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, với hàng trăm ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Đồng gần như là tổ chức nhận ủy thác có dư nợ cao nhất.

Hội PN các cấp cùng đại diện NHCSXH đến thăm tình hình sử dụng vốn vay của thành viên Tổ TK&VV do Hội PN nhận ủy thác

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng dư nợ cho vay ủy thác tại NHCSXH tỉnh Lâm Đồng là 3.565.436 triệu đồng/2.423 Tổ TK&VV/95.323 khách hàng, chiếm tỷ lệ 99,87% trên tổng dư nợ của chi nhánh, trong đó, có 1.678 món vay trên mức 50 triệu đồng với số dư 137.914 triệu đồng. Riêng Hội Phụ nữ, tính đến ngày 30/9, doanh số cho vay trong quý III đạt 72.928 triệu đồng; doanh số thu nợ trong quý 62.382 triệu đồng; dư nợ 1.316.610 triệu đồng/873 Tổ TK&VV/35.217 khách hàng, tăng 51.648 triệu đồng so với đầu năm, trong đó món vay trên mức 50 triệu đồng có 702 món với số dư 57.509 triệu đồng. Nợ quá hạn 1.929 triệu đồng, chiếm 0,15% tổng dư nợ của Hội, giảm 75 triệu đồng so với quý II, giảm 189 triệu đồng so với đầu năm. Năm 2019, Hội đã triển khai hiệu quả việc hình thành tổ hợp tác tín dụng tiết kiệm vay vốn, xây dựng mỗi xã một sản phẩm và nhiều sản phẩm từ mô hình này đã tham gia vào chương trình OCOP và được công nhận.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn vay và kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong việc thực hiện hoạt động ủy thác với NHCSXH, ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh và các Hội Phụ nữ huyện, thành phố và cơ sở đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Đến nay, đã thực hiện kiểm tra hơn 100% kế hoạch. Qua kiểm tra, cho thấy, Hội Phụ nữ cấp huyện, thành phố thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký với NHCSXH cùng cấp: Tập trung tuyên truyền các văn bản mới của Đảng, Chính phủ về tín dụng ưu đãi đến cán bộ, hội viên; đặc biệt là tuyên truyền các hộ vay đóng tiết kiệm, trả lãi theo tháng đầy đủ; huy động tiền nhàn rỗi trong dân để gửi vào ngân hàng; phối hợp xử lý tình trạng nợ quá hạn, chây ỳ, các hộ vay bỏ đi khỏi địa phương; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo hội cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu hộ vay; phối hợp với NHCSXH tổ chức tập huấn nghiệp vụ vốn vay ủy thác cho cán bộ, Ban quản lý Tổ TK&VV, đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt…

Hội Phụ nữ xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức kiểm tra, đối chiếu hộ vay định kỳ và hộ vay sau 30 ngày giải ngân đầy đủ, kịp thời; tham gia giao ban với ngân hàng đúng ngày giao dịch, tham gia sinh hoạt với Tổ TK&VV, lưu trữ hồ sơ sổ sách đầy đủ - khoa học, tích cực phối hợp với ngân hàng và chính quyền địa phương xử lý tình trạng nợ quá hạn, chây ỳ, hộ vay bỏ đi khỏi địa phương, phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật… Tuy nhiên, công tác quản lý vốn ủy thác tại cấp xã, phường, thị trấn vẫn còn tình trạng nợ quá hạn cao, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các tổ trưởng nắm vững nghiệp vụ, nhiệt tình, năng động trong thực hiện nội dung hợp đồng ủy nhiệm; tham gia giao ban với ngân hàng đúng ngày giao dịch; tổ chức họp tổ công khai, bình xét các hộ vay đúng quy định; tích cực tham gia kiểm tra, đối chiếu mục đích sử dụng vốn vay sau 30 ngày giải ngân; tham gia các hoạt động do ngân hàng và Hội cấp trên tổ chức. Các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có tình trạng xâm tiêu chiếm tín dụng… Nhưng, do còn một số tổ trưởng không phải là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, nên còn hạn chế trong tuyên truyền, ghi chép - lưu trữ hồ sơ sổ sách…

Theo bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: Chính sách tín dụng của NHCSXH là chính sách ưu việt, nhân văn của Đảng và Nhà nước. Ngoài sứ mệnh tạo điều kiện để người nghèo ở khu vực nông nghiệp, nông thôn được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo hiện nay ở khu vực nông nghiệp nông thôn; thì các chương trình TDCS đã góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ, với trên 80% hội viên phụ nữ là chủ các hộ nghèo đã được tiếp cận nguồn vốn này. Tổ chức Hội Phụ nữ gần như là tổ chức có dư nợ cao nhất trong các tổ chức nhận ủy thác (trên 1.300 tỷ đồng với hơn 30 ngàn hội viên phụ nữ được tiếp cận vốn)… Dù vậy, hiện nay, lãi suất của các ngân hàng thương mại giảm rất thấp, trong khi một số chương trình TDCS của NHCSXH hoặc Ngân hàng Phát triển ngang hoặc cao hơn, nên cần có cơ chế linh hoạt để lãi suất của NHCSXH phù hợp với tình hình thực tế và đúng với tính chất của lãi suất ưu đãi.

LÊ HOA