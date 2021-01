Agribank Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021

(LĐ online) - Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh của Agribank Lâm Đồng được tổ chức ngày 23/1/2021, với sự tham dự của Ban Giám đốc và đại biểu các phòng chuyên môn, chi nhánh loại II, phòng giao dịch.

Trao thưởng 3 đơn vị (nhất, nhì, ba) hoàn thành xuất sắc toàn diện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 là Agribank các chi nhánh Lâm Hà, Đơn Dương và Lạc Dương

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, cho biết: Trong điều kiện hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của toàn hệ thống, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; đồng thời, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra và phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020. Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng không chỉ bảo toàn được thành quả của năm 2019 mà còn tiếp tục phát triển đi lên vững chắc, thu được những thành quả rất đáng phấn khởi và tự hào.

Đến 31/12/2020, toàn chi nhánh Agribank Lâm Đồng có nguồn vốn huy động đạt 11.680 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 16,19%, hoàn thành 161,55% kế hoạch chi nhánh xây dựng và 182,98% kế hoạch trụ sở chính giao. Trong năm, toàn chi nhánh đã phát hành được 67,058 tỷ đồng trái phiếu dài hạn Agribank ra công chúng, vượt 2,058 tỷ so với kế hoạch trụ sở chính giao (tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 103,17%), nâng tỷ trọng trái phiếu dài hạn lên 1,41% trong tổng nguồn vốn.

Kết thúc năm, toàn chi nhánh đã hoàn thành vượt mức gần 200% kế hoạch trụ sở chính giao; tất cả các đơn vị trực thuộc đều hoàn thành vượt mức kế hoạch huy động vốn được giao; trong đó, có 2 chi nhánh hoàn thành vượt trên 300% (Lạc Dương 306,97%; Lâm Hà 303,04%) và 2 chi nhánh hoàn thành vượt trên 200% (Đơn Dương 252,97%; Đam Rông 218,04%)…

Trao thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc từng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 là Agribank các chi nhánh Lâm Hà, Đam Rông, Đơn Dương và Đức Trọng

Dư nợ toàn chi nhánh đến 31/12/2020 đạt 16.311 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 8,93%, hoàn thành 133,8% kế hoạch trụ sở chính giao đầu năm và 98,87% theo kế hoạch dư nợ đã điều chỉnh; trong đó, dư nợ nội tệ chiếm tỷ trọng 100% tổng dư nợ. Khác với những năm gần đây, dư nợ ngắn hạn năm 2020 đã tăng trưởng đến 14,42%; tỷ trọng dư nợ trung, dài hạn giảm xuống mức 53,12% (-2,25% so với đầu năm). Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ là 14.180 tỷ đồng với 22.404 khách hàng còn dư nợ, tăng 9% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 86,9% tổng dư nợ toàn chi nhánh... Nhiều đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch dư nợ cả năm được giao; trong đó, có 3 đơn vị hoàn thành vượt trên 200% là các chi nhánh Đam Rông (249,16%), Lạc Dương (223,5%) và Lâm Hà (204,78%)…

Thực hiện chủ trương tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, toàn chi nhánh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 144 khách hàng với dư nợ được cơ cấu 288,8 tỷ đồng; miễn, giảm gần 1,9 tỷ đồng cho 241 khách hàng; cho vay mới áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 193 khách hàng với dư nợ gần 427 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2020, nợ xấu toàn chi nhánh là 20.277 triệu đồng, giảm 17.988 triệu so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu là 0,12%, giảm 0,13% so với đầu năm, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng tín dụng được trụ sở chính giao (0,5%) và chi nhánh tự xây dựng (0,28%). Tất cả đơn vị đều đảm bảo được chỉ tiêu chất lượng tín dụng đã giao; có 2 đơn vị không có nợ xấu là chi nhánh Lộc Phát và Đam Rông (0%); các đơn vị có tỷ lệ nợ xấu dưới 0,1% là các chi nhánh TP Đà Lạt (0,05%), Lạc Dương (0,05%), Lâm Hà (0,08%). Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ theo Quyết định 535/QĐ-NHNo-TD ngày 25/03/2020 của Tổng Giám đốc là 288,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,77% tổng dư nợ.

Trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Kết thúc năm 2020, Agribank chi nhánh Lâm Đồng là ngân hàng thương mại nắm giữ thị phần huy động vốn và thị phần dư nợ lớn nhất trên địa bàn, với tỷ trọng 17,37% huy động vốn và 14,15% thị phần đầu tư tín dụng... Với những nỗ lực xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2020, Agribank Lâm Đồng hoàn thành vượt mức 6/6 chỉ tiêu kế hoạch, được nhận giấy khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2020, được trao thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính năm 2020 và có mức chênh lệch bình quân cao thứ 3 toàn hệ thống Agribank.

Agribank Lâm Đồng cũng đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu là mục tiêu phấn đấu trong năm 2021: Nguồn vốn huy động tăng từ 8% trở lên so với năm trước, dư nợ cho vay tăng từ 10% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu (theo Thông tư 02) dưới 0,3%, thu dịch vụ ngoài tín dụng tăng từ 12% trở lên so với thực hiện năm 2020, tài chính tăng từ 4% trở lên so với thực hiện năm 2020, đảm bảo thu nhập người lao động đạt theo định hướng của Agribank và không thấp hơn năm 2020…

Hội nghị cũng tổ chức thảo luận các giải pháp và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động; đồng thời, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 18 lượt đơn vị và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phát động thi đua năm 2021…

LÊ HOA