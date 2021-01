BIDV Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2020

(LĐ online) - Ngày 16/1/2021, BIDV Lâm Đồng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh và hội nghị người lao động năm 2020.

Nhận giấy khen của Tổng Giám đốc BIDV

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020, cho thấy: Chi nhánh BIDV Lâm Đồng có sự tăng trưởng ở hầu hết chỉ tiêu và phát triển theo hướng tích cực. Ban Giám đốc Chi nhánh luôn đồng thuận và xác định rõ mục tiêu phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ gắn với quá trình chuyển đổi số; đồng thời, bám sát theo kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm và điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn phù hợp với xu hướng tăng trưởng của toàn hệ thống và tình hình kinh tế địa phương.

Đến cuối năm 2020, dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 8.330 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2020, tăng 12,6% so với cuối năm 2019, cao hơn mức tăng trưởng của toàn hệ thống BIDV (8,67%); huy động vốn cuối kỳ đạt 3.860 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch, giảm 2,4% so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,4% - giảm 0,28% so với cuối năm 2019 và ở mức thấp so với toàn hệ thống (1,68%), đảm bảo chất lượng và an toàn trong hoạt động; tổng số khách hàng cá nhân đạt gần 60 ngàn khách hàng, tăng hơn 5.200 khách hàng so với năm 2019…

Cán bộ BIDV nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Với những thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành ngân hàng trong năm 2020, Chi nhánh BIDV Lâm Đồng đã được công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2020; đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Tây Nguyên năm 2020; Top 10 đơn vị điển hình về hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ.

Trong năm 2021, BIDV Lâm Đồng đặt mục tiêu: Dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng trưởng 12,8%, huy động vốn đạt cuối kỳ tăng trưởng 16%, nợ xấu nhỏ hơn 0,4%, thu dịch vụ ròng (không gồm bảo lãnh) tăng trưởng 24%...

PHẠM LÊ