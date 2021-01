Chủ động nguồn hàng hóa, bình ổn thị trường tết

(LĐ online) - Lâm Đồng đã có kế hoạch dự trữ nguồn hàng của thương nhân trên địa bàn Lâm Đồng ước giá trị khoảng 1.879 tỷ đồng. Trong đó, lương thực khoảng 42 tỷ đồng, thực phẩm 1.449 tỷ đồng và thực phẩm tươi sống 388 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới.

Bên cạnh đó, lượng hàng hóa dữ trữ tăng từ 2-3 lần, nhiều doanh nghiệp bán lẻ và siêu thị đã lên kế hoạch cân đối cung - cầu, kết nối giao thương, đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng với mức giá bình ổn.

Siêu thị Coop Mart Bảo Lộc đã chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, cùng nhiều chương trình mua sắm ưu đãi hấp dẫn cho người tiêu dùng dịp tết

Chủ động nguồn cung ứng hàng hóa

Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Công thương, Sở Tài chính cùng các doanh nghiệp sẵn sàng các kế hoạch và có phương án tích trữ hàng hóa và bình ổn thị trường.

Nhiều đơn vị cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm lớn trong tỉnh Lâm Đồng như: Siêu thị Big C, Siêu thị Coop Mart Bảo Lộc, Công ty Cổ phần Thương mại Lâm Đồng, Siêu thị VinMart cho biết, đã chuẩn bị nguồn hàng hóa rất dồi dào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của thị trường trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy – Giám đốc siêu thị Coop Mart TP Bảo Lộc cho biết: Ngày từ thời điểm tháng 6/2020, siêu thị đã tiến hành ký hợp đồng với các nhà cung cấp chủ lực trong việc phải đảm bảo 100% các nguồn hàng với giá thành không đổi. Bên cạnh đó, trong thời gian 58 ngày cao điểm phục vụ thị trường Tết, từ ngày 16/12/2020 – 11/02/2021, các nhà cung cấp sẽ đồng hành với siêu thị thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nhằm kích cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân như: Giảm giá 50%, mua 1 tặng 1, hoặc mua sản phẩm giá rẻ vào thứ 2 – 4 - 6, chương trình siêu ưu đãi cho khách hàng vào ngày cuối tuần…

Bên cạnh đó, để tăng cường phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng, trong tháng 1/2021, Siêu thị Coop Bảo Lộc sẽ triển khai 4 chuyến hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Lộc Thắng và xã Lộc Tân huyện Bảo Lâm; xã Đà Loan huyện Đức Trọng, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh với các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và quần áo may sẵn nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân vùng nông thôn.

Tương tự, tại Siêu thị Big C Đà Lạt, hàng hóa và các nhu yếu phẩm cần thiết luôn được siêu thị dự trữ đầy đủ, sẵn sàng cung ứng với giá cả bình ổn cho người dân. Ngoài ra, siêu thị đã triển khai các chương trình giảm giá cho hàng ngàn sản phẩm, đặc biệt là giảm giá sốc vào những ngày cuối tuần.

Ông Trần Như Hùng Tấn – Giám đốc Siêu thị Big C cho biết: Dịp Tết Nguyên đán 2021, nhu cầu mua sắm của người dân tại TP Đà Lạt và các vùng lân cận được dự báo sẽ tăng khoảng 20% so với năm ngoái và tăng 300% so với ngày thường. Do đó, để chủ động nguồn hàng hóa cung ứng cho người dân, siêu thị đã tăng cường dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống… với ước giá trị hơn 38 tỷ đồng.

Theo nhận định của Sở Công thương, tác động của dịch Covid-19 đã làm thay đổi một phần thói quen, thị hiếu và nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, khiến các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng hàng hóa, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đại lý bán hàng đều thận trọng trong việc lên kế hoạch chuẩn bị hàng hóa. Dự báo, trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh sẽ vẫn tăng, tuy nhiên không nhiều, chỉ tăng từ 2 – 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng, tránh xảy ra tình trạng biến động cung cầu, thiếu hàng sốt giá... theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, ngành công thương tỉnh đã có kế hoạch theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, không để thiếu hàng, sốt giá, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Trong tháng 1/2021, Coop Mart Bảo Lộc sẽ thực hiện đưa 4 chuyến hàng Việt về nông thôn tại các huyện Bảo Lâm, Đức Trọng, và Di Linh

Nỗ lực đưa hàng Việt về nông thôn

Cứ mỗi dịp cận tết, những chuyến hàng về nông thôn lại được người dân hào hứng chờ đợi. Việc tổ chức các chuyến hàng Việt về vùng nông thôn, khu công nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực; không chỉ giúp người dân tiếp cận hàng Việt Nam chất lượng, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu.

Dịp Tết Tân Sửu 2021, tại khắp 12 huyện, thành phố trên toàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Công thương sẽ phối hợp với 24 đơn vị triển khai 96 điểm phân phối hàng hóa; trong đó, 3 siêu thị tổng hợp quy mô hạng II, 12 chợ truyền thống bán lẻ, 3 cửa hàng kinh doanh thực phẩm, 2 chợ đầu mối kinh doanh nông sản, 78 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và hệ thống cung ứng điện trên toàn tỉnh nhằm đưa hàng Việt về tới người dân.

Các hệ thống siêu thị, chợ truyền thống, chợ đầu mối đều chuẩn bị các phương án về nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại khác, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, gâm hàng, liên kết độc quyền, lợi dụng nhu cầu tăng cao trong các dịp lễ, tết để nâng giá, trục lợi bất chính. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, nhất là đối với sản xuất và kinh doanh pháo nổ, đồ chơi bạo lực trẻ em, hàng giả, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm...

HOÀNG SA