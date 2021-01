Chú trọng các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh

(LĐ online) - Chiều 15/1, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành công thương năm 2020; đồng thời, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa trao bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt năm 2020

Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố và đại diện các doanh nghiệp đã tham dự.

Năm 2020, toàn ngành công thương Lâm Đồng có một năm khó khăn do ảnh hưởng từ dịch covid-19. Tuy nhiên, ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng 4,39% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2020 ước tăng 0,19%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ đạt trên 41.400 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu cả năm ước đạt 708 triệu USD. Một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực như oxit nhôm và hydroxit nhôm, cà phê nhân, chè chế biến, rau hoa, hạt điều và dệt may có sự tăng trưởng cả về sản lượng và giá trị.

Đại diện Sở Công thương cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã chủ động trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại. Các doanh nghiệp nhanh nhạy trong tiếp cận thị trường, nhất là hình thức mua bán thương mại điện tử, mạnh dạn tham gia các sàn giao dịch thương mại trong và ngoài nước, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa. Vì vậy, hàng hóa, sản phẩm thế mạnh của địa phương đã tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.

Ngoài ra, đối với công tác quản lý năng lượng, hiện nay, toàn tỉnh có 33 dự án thủy điện đang vận hành, công suất trên 2.000 mW, bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Một số lĩnh vực kỹ thuật an toàn môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, khuyến công và cải cách hành chính được ngành công thương triển khai toàn diện và đạt được những kết quả khả quan.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa chúc mừng, đánh giá cao những kết quả của ngành công thương trong năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành công thương cần chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu định hướng chiến lược phát triển năng lượng, phát triển các khu, cụm công nghiệp, hỗ trợ chương trình khuyến công, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp thân thiện môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý toàn Sở Công thương cần tích cực hỗ trợ các chương trình phát triển thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và các chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đưa hàng Việt về nông thôn” để kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của Ngành.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Sở Công thương tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ngoài ra, Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng tặng giấy khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2020.

DIỆP QUỲNH