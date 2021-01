Công ty Nhôm Lâm Đồng:

(LĐ online) - Trong 2 ngày 7 - 8/1/2020, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và hội nghị người lao động năm 2021.

Chào cờ tại hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các ban chuyên môn của TKV.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu làm giá bán sản phẩm alumina trên thị trường giảm sâu dẫn đến tồn kho alumina tăng cao, phát sinh nhiều chi phí lưu kho tạm đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cân đối hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của LDA và lợi nhuận của dự án.

Tuy nhiên, với những giải pháp quản trị tốt giá thành, quản trị tốt công nghệ đã tiết giảm nhiều chi phí sản xuất, tiêu hao các vật liệu chính, quan trọng giảm so với kế hoạch: Tiêu hao xút: 39,67 kg/TSP, giảm 2,55 kg/TSP so với kế hoạch; tiêu hao điện năng: 271,2 kWh/TSP, giảm 8,8 kWh/TSP so với kế hoạch; tiêu hao than cám các loại cho nhiệt điện là 385,6 kg/TSP, giảm 15,7 kg/TSP so với kế hoạch; tiêu hao than cục cho khí hoá than là 126,2 kg/TSP, giảm 2,3 kg/TSP so với kế hoạch 128,5 kg/TSP.

Bên cạnh đó, Công ty rất chú trọng chương trình tin học hóa, tự động hóa trong sản xuất và quản lý điều hành nhằm tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành sản xuất. Do đó, LDA đã vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Kết quả, sản lượng alumin quy đổi sản xuất đạt 707.200 tấn, tăng 3,1% so với năm 2019; tổng doanh thu năm 2020 là 2.768 tỷ đồng, lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh là 62,2 tỷ đồng, đạt 435,9% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước khoảng 265 tỷ đồng; tiền lương bình quân toàn công ty đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 9% so với năm 2019.

Lĩnh vực an toàn môi trường đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm, hoàn tất các thủ tục để được cấp chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO14001:2015, công tác an toàn môi trường được đảm bảo, không có sự cố về môi trường. Tiếp tục duy trì và phát triển mô hình “Nhà máy - công viên” với hệ thống cây xanh, tạo cảnh quan môi trường, hình ảnh xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, LDA tập trung quyết liệt triển khai đào tạo tư duy - tác phong công nghiệp cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp kết hợp với tin học hóa, tự động hóa trong đơn vị.

Đồng chí Đặng Thanh Hải – Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công ty Nhôm Lâm Đồng đạt được trong năm 2020. Đặc biệt, biểu dương, khen ngợi về kết quả tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 21,7% là đơn vị có chỉ số cao nhất trong TKV. Bên cạnh đó, Nhôm Lâm Đồng còn là đơn vị đi đầu trong Tập đoàn ứng dụng tin học hóa trong sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, đưa phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp - Voffice có tích hợp chữ ký số vào sử dụng, thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp rất nhanh. Đồng thời, đồng chí đã chỉ đạo 7 nhiệm vụ Công ty triển khai thực hiện trong năm 2021.

Năm 2021, Công ty Nhôm Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khai thác quặng nguyên khai 4,1 triệu tấn; tuyển quặng tinh hơn 1,7 triệu tấn, sản xuất alumina quy đổi 650 ngàn tấn, tổng doanh thu 2.545 tỷ đồng; tiếp tục tiến trình cường hóa, nâng cao công suất sản xuất và thiết lập ổn định mô hình sản xuất ở mức cân bằng mới; tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tin học hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học công nghệ mới và các chương trình chuẩn hóa mọi mặt trong sản xuất kinh doanh nhằm duy trì, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, xóa lỗ lũy kế của dự án; tiếp tục chăm lo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, kết hợp với việc đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện tư duy - tác phong công nghiệp và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của công ty, xây dựng công ty ngày càng phát triển lớn mạnh và bền vững.

Đồng chí Vũ Minh Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 Chương trình văn nghệ do Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty biểu diễn tại hội nghị

Đ.A