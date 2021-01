Cung cấp đủ điện cho nhu cầu xã hội

Năm 2020, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã xây dựng các phương án và triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổng sản lượng điện nhận lưới toàn tỉnh năm 2020 đạt 2.121,5 triệu kWh. Công ty đã sản xuất được 16,592 triệu kWh. Sản lượng thương phẩm toàn công ty thực hiện năm 2020 là 1.395,89 triệu kWh, tăng 5,02% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu bán điện toàn Công ty thực hiện đạt 2.597,1 tỷ đồng, tăng 3,65% so với cùng kỳ 2019. Về công tác an toàn, toàn công ty xảy ra 111 vụ sự cố đường dây lưới điện 22kV, 12 vụ sự cố đường dây lưới điện 110kV, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 42/42 xã có điện lưới quốc gia, tổng số hộ có điện là 364.966 hộ/ 365.381 hộ, đạt 99,89%, góp phần cùng Lâm Đồng đạt chỉ tiêu điện trong xây dựng nông thôn mới.

D.Q