Đến 2025, Di Linh sẽ thực hiện tái canh cà phê khoảng 35.000 ha

Cà phê là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua huyện Di Linh đã tập trung thực hiện chuyển đổi giống cà phê cao sản cho năng suất cao mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế của địa phương.

Theo thống kê hiện nay, tổng diện tích cà phê trên địa bàn huyện Di Linh là 44.598 ha, tăng 2.745 ha so với năm 2015. Thực hiện chương trình tái canh, cải tạo giống cà phê già cỗi năng suất thấp, đưa vào sử dụng các giống cà phê cao sản cho năng suất cao, có khả năng kháng sâu bệnh hại và chống chịu tốt hơn đối với điều kiện bất lợi của thời tiết với tổng diện tích đã chuyển đổi được trên 27.600 ha, tăng hơn 12.400 ha so với năm 2015, đạt 62% diện tích cà phê của địa phương; năng suất bình quân cà phê toàn huyện được nâng lên và đạt 31,5 tạ/ha, tăng 3 tạ/ha so với năm 2015.

Từ nay đến năm 2025, cùng với việc giữ ổn định diện tích cà phê khoảng 44.500 ha, huyện Di Linh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tái canh, ghép cải tạo, chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả với khoảng 7.500 ha, nâng tổng số diện tích cà phê đã chuyển đổi lên đến khoảng 35.100 ha; đồng thời, tăng diện tích cà phê được cấp chứng nhận 4C, UTZ, VietGAP... và xây dựng mô hình sản xuất cà phê hữu cơ (Organic) tại một số địa phương làm cơ sở nhân rộng, gắn với chương trình xây dựng mã hóa vùng trồng cà phê ở địa phương.

NDONG BRỪM