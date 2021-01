Doanh nghiệp nước ngoài khôi phục hoạt động sau dịch COVID-19

Thông tin từ Ban Quản lý các Khu Công nghiệp (KCN) tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 2 KCN Phú Hội (Đức Trọng) và KCN Lộc Sơn (Bảo Lộc) có 19 doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động. Trong dịch COVID-19, có 4 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch, đình trệ sản xuất và thu hẹp quy mô. Trong đó, 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thép Lotus Đà Lạt, Công ty TNHH VMV Châu Á, Công ty TNHH Cà phê Midas đình trệ do dịch, nghỉ sản xuất 1 tháng. Riêng Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam thu hẹp sản xuất và đóng cửa, ngừng hoạt động 1 dự án đầu tư trị giá trên 500 ngàn USD. Tuy nhiên, cả 4 doanh nghiệp trên đều đã ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại, dự án còn lại của Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam đang hoạt động tương đối ổn định với 1.458 lao động. Ban Quản lý các KCN cũng hướng dẫn các doanh nghiệp chịu thiệt hại do dịch làm thủ tục để được hỗ trợ về giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.

D.Q