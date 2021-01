Đức Trọng triển khai công tác thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản

(LĐ online) - Chiều 29/01, UBND huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu, chi ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Quang Minh – Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho đại diện các tập thể

Theo báo cáo, năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 937.043 triệu đồng, đạt 97% so với dự toán giao và bằng 100% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu ngân sách do huyện quản lý thực hiện là 555.491 triệu đồng; đạt 112% so với dự toán tỉnh giao và bằng 104% so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách tỉnh quản lý đạt 381.552 triệu đồng, đạt 81% dự toán; tổng thu NSNN giao xã, thị trấn quản lý là 133.125 triệu đồng, thực hiện đạt 130.720 triệu đồng, đạt 98% so với dự toán giao.

Các xã có số thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán giao gồm: Tân Hội, Phú Hội, Bình Thạnh, Ninh Gia, N’Thol Hạ, Liên Hiệp, Tà Hine, Ninh Loan, Tà Năng, Tân Thành, Đa Quyn.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến 26/1/2021 là 831.458 triệu đồng.

Đối với công tác xây dựng cơ bản, tổng kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ năm 2020 là 343.872 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến 22/01/2021 là 324.208 triệu đồng đạt 94% kế hoạch vốn, ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2021 là 333.711 triệu đồng đạt 97% kế hoạch vốn.

Đồng chí Lê Nguyên Hoàng – Phó Chủ tịch UBND huyện, trao giấy khen cho các cá nhân

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện về công tác thu chi ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản năm 2021.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen 17 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020.

N.MINH