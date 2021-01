Hoa lan Đà Lạt xuống phố chờ tết

(LĐ online) - Ngày 28/1, còn hơn 10 ngày là tới Tết Nguyên đán, những ngày này các nhà vườn trồng hoa lan ở Đà Lạt tất bật chuyển hoa xuống phố bày bán khiến không khí tết như nhộn nhịp hơn. Nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ... đã tấp nập không khí mua bán từ mấy ngày qua.

Địa lan xuống phố

Ông Đỗ Văn Ẩn, chủ cơ sở hoa lan tại đường Tô Hiến Thành cho biết, tuy mới đưa ra trưng bày khoảng 1 tuần nay nhưng đã có nhiều khách hàng đến lựa chọn và đặt mua hơn 1/3 lượng hàng. Nhiều vườn lan khác như Kim Phát, Hữu Lịch, Nhàn Kiệt, Hào Nguyễn… bán trên đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo cũng bắt đầu khách đến hỏi mua nhộn nhịp.

Theo nhiều chủ vườn lan, giá hoa địa lan năm nay giao động từ 350 ngàn đồng đến 800.000 đồng/cành, cụ thể: Địa lan hoàng hậu vàng và xanh giá từ 700-800 ngàn đồng/cành loại A còn loại B giá từ 500-600 ngàn đồng/cành. Cam lửa, vàng mít, xanh ngọc, tím hột, vàng ba râu có giá từ 300-400 ngàn đồng/cành tùy loại. Hoa lan hồ điệp có giá từ 150-250 ngàn/chậu, tùy loại giống.

Khách hàng lựa chọn những chậu hoa hồ điệp ưng ý nhất cho mùa tết năm nay

Theo ông Đỗ Văn Ẩn, giá địa lan năm nay cao hơn so với năm trước từ 50-100 ngàn đồng/cành. Nguyên nhân khiến địa lan tại các trang trại hoa ở Đà Lạt bung nở sớm trước cả tháng là do năm 2020 nhuần hai tháng tư Âm lịch nên Tết cổ truyền đến trễ một tháng. Do đó, nhiều nhà vườn trồng địa lan tại Đà Lạt đã bung nở sớm nên nguồn hàng không dồi dào như năm trước.

Ông Nguyễn Đức Cứ - Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết: Mùa tết năm nay người dân trồng hoa trên địa bàn TP Đà Lạt xuống giống hoa cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2021 của thành phố Đà Lạt là 1.530 ha. Trong đó, địa lan là 47 ha, phong lan 14,31 ha và một số loại hoa khác.

VĂN BÁU