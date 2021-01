Hội nghị công chức cơ quan Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều 15/1/2021, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công chức cơ quan Cục Thuế, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Bí thư Đảng ủy Cục Thuế trao giấy khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020, cho biết: Tập thể công chức cơ quan Cục Thuế đã đoàn kết, thống nhất, có nhiều cố gắng, cùng với ngành thuế toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chính trị được giao và cơ bản đã đạt các chỉ tiêu của hội nghị công chức đặt ra, với tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 9.425,7 tỷ, đạt 101% dự toán địa phương và tăng 9% so năm 2019; trong đó, thu thuế, phí 5.523,1 tỷ, đạt 92% dự toán địa phương và tăng 5% so cùng kỳ, riêng Cục Thuế thu 5.011,4 tỷ đồng, đạt 95% dự toán và tăng 13% so với cùng kỳ...

Hội nghị cũng nghe báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020 và công khai tài chính của cơ quan Cục Thuế năm 2020.

Hội nghị cũng nghe ý kiến phát biểu và thảo luận của các đại biểu và các phòng thuộc cơ quan Cục Thuế; nghe giải đáp thắc mắc của lãnh đạo và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu; đồng thời, công bố các quyết định khen thưởng, trao thưởng và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa lãnh đạo cơ quan và Công đoàn cơ sở...

PHẠM LÊ - PHẠM LÂM