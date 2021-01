Ngành giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng tổng kết công tác năm 2020

(LĐ online) - Chiều 21/1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị với sự tham dự của cán bộ, công nhân viên chức ngành giao thông vận tải, đại diện lãnh đạo các địa phương; các doanh nghiệp vận tải, các sở, ngành liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng Trương Hữu Hiệp chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020, ngành giao thông vận tải đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, bám sát kế hoạch, chủ động phối hợp giải quyết công việc với các sở, ban, ngành liên quan để đôn đốc xử lý tình huống, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2020. Trong đó, phải kể đến các nhiệm vụ công tác về quy hoạch, cải cách hành chính, quản lý vận tải, phương tiện và người lái; quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng cơ bản…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S trao trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND tỉnh cho các tập thể

Đối với công tác đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, Sở đã thường xuyên liên hệ với Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Cục đường bộ và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, ưu tiên nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương đối với các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh. Theo đó, năm 2020, việc triển khai các công trình dự án xây dựng cơ bản đạt theo tiến độ và kế hoạch đề ra, bảo đảm giao thông thông suốt.

Công tác quản lý chất lượng các công trình giao thông trong năm qua cũng tiếp tục được ngành tăng cường. Qua đó, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đã có chuyển biến tích cực trong kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào, nâng cao vai trò của tư vấn giám sát… đưa chất lượng công trình ngày một cải thiện.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh lâm Đồng Trương Hữu Hiệp tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Công tác quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người lái cũng được tăng cường và điều hành thông suốt, kịp thời; vận chuyển hàng hoá và hành khách đáp ứng được yêu cầu. Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp đổi phù hiệu, biển hiệu kịp thời, tạo thuận lợi thời gian cho các đơn vị vận tải.

Năm 2020, nhu cầu học lái xe của người dân trên địa bàn tăng cao, Sở Giao thông Vận tải đã thường xuyên chỉ đạo các trung tâm sát hạch và các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đúng theo quy định, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho người dân. Công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện vận tải cũng thường xuyên được kiểm tra, đã đi vào nề nếp và thực hiện đúng thủ tục và thời gian theo qui định.

Mặc dù ngành đã có rất nhiều nỗ lực để cải thiện và nâng cao chất lượng vận tải ở mọi mặt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, nhưng tại hội nghị, ngành giao thông vận tải cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong năm, như hệ thống giao thông đối ngoại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đầu tư phát triển giao thông nông thôn còn khó khăn do vốn đối ứng của tỉnh thì hạn chế trong khi đó việc huy động vốn đóng góp của Nhân dân ở một số nơi rất khó khăn; các tuyến quốc lộ trải dài qua nhiều địa bàn của tỉnh nhưng lực lượng quản lý còn mỏng, kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên chi cho công tác tuần đường, kiểm tra đường phân bổ hàng năm vẫn rất hạn chế nên ngành gặp nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, tuần tra đường.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đặc biệt, trong năm 2020, do chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu đi lại của người dân cũng giảm mạnh nên rất nhiều phương tiện vận tải phải giảm tần suất hoạt động hoặc ngừng hoạt động. Khối lượng vận tải hàng hoá và hành khách do đó cũng đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để các đơn vị trao đổi, tham luận về công tác chấn chỉnh hoạt động vận tải, tình trạng xe dù, bến cóc; công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình giao thông; công tác quản lý và đầu tư hạ tầng giao thông; tình hình quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cũng đã trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND tỉnh cho 4 tập thể; trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác giao thông vận tải năm 2020. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh cũng tặng giấy khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Kết luận và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S nhấn mạnh và đánh giá cao những kết quả mà ngành giao thông vận tải đã thực hiện được rất tốt trong năm 2020. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có 5 điểm nổi bật nhất mà ngành giao thông vận tải đã thực hiện rất tốt trong năm 2020 đó là: Hoàn thành trạm thu phí không dừng trước thời gian quy định theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ; tiếp tục mở đường bay mới tại Sân bay Liên Khương, nâng tổng số lên 9 đường bay nội địa; công tác giải ngân vốn trung hạn tốt; thực hiện các tuyến giao thông, các đường tránh Bảo Lộc…; hoàn thành xây dựng các cây cầu quan trọng trên địa bàn; là cơ quan thường trực về an toàn giao thông, năm 2020, Sở đã thực hiện rất tốt các giải pháp quyết liệt, kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thu hồi bến xe sử dụng không đúng mục đích… Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá, hiện các hãng lữ hành của tỉnh được đánh giá rất tốt về chất lượng phương tiện lẫn dịch vụ và hoạt động kinh doanh vận tải của tỉnh đã nối tuyến đi khắp các địa phương trên cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế của ngành và yêu cầu ngành giao thông vận tải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để khắc phục trong năm 2021. Đối với một số các kiến nghị của ngành, của doanh nghiệp tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận và yêu cầu ngành, các địa phương, doanh nghiệp sớm cụ thể chi tiết các vấn đề gửi văn bản để UBND tỉnh sớm có ý kiến chỉ đạo. Đồng chí đồng thời nhấn mạnh, năm 2021, tỉnh sẽ thực hiện rất nhiều chương trình trọng điểm đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực, đề nghị ngành giao thông vận tải quan tâm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành.

NGUYỄN NGHĨA