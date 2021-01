NHCSXH tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ năm 2021

(LĐ online) - Ngày 30/1/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2021 với sự tham dự của Ban Giám đốc và đại biểu các phòng giao dịch, các phòng chuyên môn của toàn Chi nhánh.

Ông Võ Văn Thanh – Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng trao thưởng 3 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (Phòng Giao dịch Di Linh – nhất, Phòng Giao dịch Đơn Dương - nhì, Phòng Giao dịch Đam Rông – ba)

Báo cáo kết quả hoạt động đến 31/12/2020 của Chi nhánh, cho biết: Tổng nguồn vốn đạt hơn 3.802 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Trong đó: Nguồn vốn huy động chiếm 12,8%/tổng nguồn vốn, tăng 30,2% so với đầu năm (tiền gửi của tổ chức, cá nhân chiếm 7,44% tổng nguồn vốn, tăng 22,1% so với đầu năm; tiền gửi của tổ viên Tổ Tiết kiệm và Vay vốn chiếm 6,36% trên tổng nguồn vốn và tăng 24,4% so với đầu năm); nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương tăng 35,9% so với đầu năm, chiếm 5,15%/tổng nguồn vốn; nguồn vốn cân đối từ Trung ương tăng 4,2% so với đầu năm, chiếm 82,1%/tổng nguồn vốn.

Tổng dư nợ đạt gần 3.664,3 tỷ đồng/95.688 hộ vay, tăng 8,7% so với đầu năm. Trong đó: Dư nợ theo mục đích vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm đạt hơn 2.707 tỷ đồng, chiếm 73,9% trên tổng dư nợ, tăng 7,8% so với năm 2019; dư nợ cho vay vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn đạt 305.162 triệu đồng/6.854 hộ vay, chiếm 8,3% tổng dư nợ; dư nợ đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số 1.244.541 triệu đồng/31.962 hộ vay, chiếm 34% tổng dư nợ; dư nợ tại huyện nghèo Đam Rông 305.682 triệu đồng/7.166 hộ vay, tăng 12% so với đầu năm; dư nợ đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt 2.982.865 triệu đồng/80.471 hộ vay, tăng 7,8% so với đầu năm…

Chất lượng tín dụng có bước chuyển biến mạnh mẽ, với tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 96,6%; tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,14% trên tổng dư nợ, có 62 đơn vị cấp xã không có nợ quá hạn; tỷ lệ thu lãi phát sinh 100%, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản và kho quỹ; tỷ lệ Tổ Tiết kiệm và Vay vốn xếp loại tốt, loại khá đạt trên 98,6%, tỷ lệ giao dịch tại điểm giao dịch xã đạt 92,04%. Kết quả đánh giá chất lượng tín dụng chính sách năm 2020 của chi nhánh, của 11 phòng giao dịch và Hội sở tỉnh đều xếp loạt tốt.

Từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH trong năm 2020, đã giúp cho 947 hộ nghèo, 3.534 hộ cận nghèo và 4.405 hộ mới thoát nghèo được vay vốn; tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 2.585 lao động, 17 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tạo điều kiện cho 2.997 học sinh sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập, giúp cho 9.036 hộ gia đình tại vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, 328 hộ nghèo làm nhà ở, triển khai thực hiện cho vay 3 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc do dịch Covid-19 cho 222 lượt lao động, với số tiền 435 triệu đồng; qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,35% (giảm 0,5% so với đầu năm), giúp thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Tiếp tục thực hiện sứ mệnh phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đề ra các chỉ tiêu trọng tâm cho năm 2021, như: Huy động vốn của các tổ chức, cá nhân vượt ít nhất 10% so với kế hoạch được giao; nhận vốn ủy thác đầu tư tại địa phương tăng 28% so với năm 2020; dư nợ tăng 9% so với năm 2020; tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ hơn 0,14/tổng dư nợ…

Tại hội nghị, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc, như các danh hiệu: Phòng giao dịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (3 đơn vị); tổ nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (6 tổ); phòng nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (5 phòng); tập thể hoàn thành tốt công tác quyết toán năm 2020 (9 tập thể)...

PHẠM LÊ – QUỐC TÂM