Quyết tâm và kỳ vọng để có những thành tích hơn nữa

(LĐ online) - Hội nghị trực tuyến ngành kế hoạch đầu tư đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016-2020) và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì diễn ra ngày 8/1/2021.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị có sự tham dự của hơn 900 đại biểu tại 63 điểm cầu. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Ban Giám đốc và trưởng các phòng trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Cục Thống kê.

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 5 năm (2016-2020) và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Thứ trưởng Trần Quốc Phương trình bày, nhận định: Trong nhiệm kỳ 2016-2020, tình hình đất nước có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, thách thức đi cùng với cơ hội. Kinh tế tăng trưởng không đạt mục tiêu ngay năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu kịp thời, chính xác nhiều giải pháp thiết thực, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra…

Kết quả năm 2017 ngoài sức mong đợi, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo 2018, 2019; đặc biệt, năm 2020 là năm thành công nhất của nhiệm kỳ 5 năm. Thành công không phải thể hiện qua các chỉ tiêu, con số, mà là thực hiện tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ngành kế hoạch và đầu tư có vai trò, vị trí quan trọng, xung kích trên mặt trận kinh tế, nhất là công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Nền kinh tế chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, nhưng kết thúc năm 2020, quy mô nền kinh tế đạt 343 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD…

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025)… Theo đó, Bộ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ; hoàn thiện các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các báo cáo quan trọng khác, trình Chính phủ để trình Quốc hội, tạo điều kiện cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sớm triển khai kế hoạch của bộ, ngành, địa phương mình.

Hội nghị cũng nghe các báo cáo về công tác xây dựng thể chế, pháp luật và một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc thi hành Luật Đầu tư 2020 do Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trần Hào Hùng trình bày; báo cáo về một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc đăng ký doanh nghiệp và thi hành Luật Doanh nghiệp 2020 do Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Bùi Anh Tuấn trình bày; báo cáo về một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Nguyễn Đăng Trương trình bày.

Hội nghị cũng ghi nhận phát biểu thảo luận của các đại biểu Trung ương và địa phương về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cần hỗ trợ; hoặc chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay của các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Nguyên, Ninh Thuận, Thanh Hóa. Lãnh đạo các cục, vụ, viện trả lời kiến nghị, giải đáp các vướng mắc của các đại biểu...

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, cho biết: Theo thông lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết ngay từ đầu năm để vừa nhìn lại kết quả thực hiện của năm trước, cũng như bắt tay ngay triển khai Nghị quyết 01 của năm mới. Nhưng năm nay, Bộ vừa tổ chức 75 năm ngày thành lập, vừa đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất (ngày 31/12), đã có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ - ngành - địa phương…

Vì vậy, hôm nay, Bộ thực hiện tổng kết cùng với các bộ ngành, địa phương liên quan đến hoạt động Kế hoạch và Đầu tư, nhằm tổng kết những mặt đã làm được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, triển khai năm thứ nhất của kế hoạch 5 năm và năm thứ nhất của chiến lược 10 năm, với những quyết tâm và kỳ vọng để ngành có những nỗ lực hơn nữa, thành tích hơn nữa đáp ứng nhu cầu đổi mới, chất lượng, hiệu quả, kịp thời,…

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh 11 nhóm nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, giải quyết việc làm…; 6 quan điểm hành động tận dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế số, dựa trên lợi thế của các vùng miền, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường…

Riêng tại Lâm Đồng, mặc dù năm 2020 không đạt mục tiêu đề ra do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng vẫn là tỉnh có tốc độ tăng trưởng nằm trong nhóm những tỉnh tăng trưởng từ 2-3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 62,9 triệu đồng (tương đương 2.740 USD) và tương đương bình quân cả nước (2.750 USD); toàn tỉnh có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh lên 104/111 xã, đạt 93,7%; tỷ lệ độ che phủ rừng là 55%; hoàn thành dự toán thu ngân sách; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,35%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 3,58%...

LÊ HOA