Đam Rông: Gieo trồng gần 400 ha cây trồng vụ Đông xuân

Tính đến hết tháng 1 năm 2021, các địa phương trên địa bàn huyện đã vận động bà con nông dân gieo trồng được 384 ha cây trồng vụ Đông xuân, đạt 37,8% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng diện tích lúa nước gieo sạ được 245 ha, bằng 31,4% kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ; cây ngô gieo trồng được 57 ha, đạt 63,7% kế hoạch, bằng 98,3% so với cùng kỳ. Ngoài ra, bà con nông dân còn gieo trồng được 82 ha cây trồng các loại. Để diện tích gieo trồng vụ Đông xuân đạt kế hoạch đề ra, trước đó UBND huyện đã chỉ đạo cho ngành Nông nghiệp huyện cùng phối hợp với UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân chủ động làm đất, tích trữ nguồn nước để gieo trồng đảm bảo đồng trà, đồng vụ, nhất là diện tích lúa nước.

LÊ TUẤN