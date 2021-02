Dồi dào nông sản sạch phục vụ tết

(LĐ online) - Tết là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm có xu hướng tăng cao, đặc biệt là thực phẩm sạch. Đây là thời điểm các nhà vườn, các cơ sở kinh doanh nông sản ở huyện Đơn Dương, Lạc Dương và TP Đà Lạt vào mùa kinh doanh.

Nhu cầu thị trường tăng cao, đặc biệt là thực phẩm sạch nên sản phẩm sạch luôn được đối tác tin tưởng chọn lựa, cung ứng cho các siêu thị

Nắm bắt được nhu cầu này, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty Mai Khôi Farm (xã Lát, huyện Lạc Dương) đã trồng 5 ha ớt chuông Đà Lạt nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Anh Nguyễn Văn Minh Tú - Giám đốc Công ty Mai Khôi Farm cho biết: Với tổng diện tích ớt ngọt đang xuống giống 5 ha, trung bình mỗi tháng công ty cung ứng ra thị trường hơn 70 tấn. Hiện, toàn bộ diện tích sản xuất ớt trên được Công ty áp dụng quy trình sản xuất sạch theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đảm bảo an toàn chất lượng, đáp ứng mọi tiêu chuẩn xuất khẩu nên có thể hái ăn trực tiếp ngay tại vườn.

Ngoài ra, từ năm 2018, Công ty đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển các loài côn trùng và nấm có ích để ứng dụng vào trong sản xuất. Thông qua sử dụng Bio-Pro để trồng và kiểm soát sâu bệnh, Công ty đã giảm thiểu việc sử dụng hóa chất trên các loại cây trồng khác nhau. Từ đó mang đến những sản phẩm rau, củ, quả sạch, an toàn, nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng, hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Theo anh Tú, do sản xuất theo quy trình sạch, tạo ra những sản phẩm an toàn nên sản lượng ớt chuông của Công ty sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Hiện, giá ớt chuông loại 1 của Công ty đang được các khách hàng từ TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đặt hàng với giá 45.000 đồng/kg tại vườn. Bên cạnh đó, sản phẩm của công ty đang được một số đối tác đưa vào hệ thống chuỗi bán lẻ như Big C, Bách hóa Xanh…

Ngoài phục vụ thị trường tết 2021 trong nước, hơn 70% sản phẩm ớt chuông của Công ty đang được các đối tác ký hợp đồng để cung ứng cho thị trường xuất khẩu.

Anh Cao Bá Quát trồng các loại nông sản sạch tại xã Đạ Sar, Lạc Dương phục vụ thị trường tết 2021

Dịp Tết Tân Sửu 2021 được coi là cơ hội lớn đối với nông sản của tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Lạc Dương nói riêng. Bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, bão lũ ở miền Trung dẫn tới nguồn cung gặp khó. Cả người trồng và kinh doanh đều đã sẵn sàng nguồn hàng phục vụ tết.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương, trong vụ tết 2021, nông dân Lạc Dương xuống giống hơn 2.000 ha rau, củ các loại như: Súp lơ, cải bắp, cải thảo, sú tim, bó xôi, ớt ngọt, cải cúc, đậu các loại, khoai tây, hành tây, cà rốt, dền, bí ngòi…

Một tín hiệu vui là ngày càng có nhiều nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đang áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, tạo ra những bước chuyển tích cực về tăng năng suất, chất lượng và quy mô canh tác đa dạng sản phẩm cây trồng đặc trưng, đạt tiêu chuẩn sạch.

Huyện Lạc Dương hiện đã thu hút 28 doanh nghiệp, 4 HTX và 2 trang trại đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn sạch. Đơn cử như, mô hình liên kết giữa HTX Tổng hợp Minh Thọ Organic và Công ty TNHH Langbian F Dâu rừng trong việc trồng và chiết xuất ra các sản phẩm từ trái Phúc bồn tử, đặc biệt là sản phẩm Rượu vang đã góp phần đưa sản phẩm của địa phương phát triển theo hướng hàng hóa, đem lại lợi ích kinh tế cao cho người sản xuất.

Ngoài ra, một số các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Nông trại SamGong, Kbil Vina, Hoa Thắng Thịnh; Công ty TNHH Nông trại Kiến Huy, Vineco, công ty TNHH Dalat GAP, Rừng Hoa Bạch Cúc, Trang trại Trường Phúc… cũng đang hoạt động hiệu quả, xây dựng thương hiệu cạnh tranh tích cực trên thương trường.

HOÀNG SA