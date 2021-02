Thị trường đầu năm Tân Sửu: Hàng hóa dồi dào, sức mua không tăng

Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, những ngày sau tết, do dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nên lượng du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt và vùng phụ cận giảm hẳn so với Tết Canh Tý. Cũng vì vậy, lượng hàng hóa bán ra thấp, từ ngày 2 đến mùng 4 Tết Tân Sửu, Siêu thị Big C Đà Lạt doanh số giảm 19% và lượng khách giảm 25% so với Tết Nguyên đán Canh Tý. Thị trường thành phố Đà Lạt trước và sau tết ổn định, sức mua trầm lắng.