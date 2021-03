BIDV Lâm Đồng - đơn vị điển hình về hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai, song, BIDV Lâm Đồng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, được khen thưởng Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2020, đứng đầu cụm Tây Nguyên năm và Top 10 đơn vị điển hình về hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ.

Ông Phạm Xuân Hùng - Giám đốc BIDV Lâm Đồng nhận cờ thi đua của Chính phủ

Theo ông Phạm Xuân Hùng - Giám đốc BIDV Lâm Đồng: Năm 2020, cùng với hệ thống, toàn thể cán bộ - người lao động BIDV Lâm Đồng đã nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn; đổi mới mô hình tổ chức của Chi nhánh theo hướng gọn, nhẹ, tập trung hướng đến khách hàng và góp phần nâng cao năng suất/hiệu quả làm việc... hoạt động của Chi nhánh diễn ra liên tục, thông suốt; quy mô tăng trưởng phù hợp với diễn biến thị trường và nền kinh tế; chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, có trách nhiệm với cộng đồng và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, BIDV Lâm Đồng còn chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch và thiên tai. Cuối năm 2020, tổng dư nợ tín dụng của Chi nhánh đạt 8.330 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2020, tăng 12,6% so với cuối năm 2019, cao hơn mức tăng trưởng của toàn hệ thống BIDV (8,67%); tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,4%, giảm 0,28% so với cuối năm 2019 và ở mức thấp so với toàn hệ thống (1,68%), đảm bảo chất lượng và an toàn trong hoạt động; tổng huy động vốn cuối kỳ đạt 3.860 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch, giảm 2,4% so với đầu năm, trong đó, huy động vốn dân cư chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động, tương ứng 75,08% tổng huy động vốn.

Dư nợ bán lẻ cuối kỳ đạt 7.374 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% so với năm 2019. Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ chiếm 89%. Dư nợ tín dụng bán lẻ có mức tăng tuyệt đối đứng đầu hệ thống về quy mô. Chất lượng và hiệu quả tín dụng bán lẻ của chi nhánh tương đối tốt, đạt ở mức cao so với khu vực và đứng đầu hệ thống, tỷ lệ nợ xấu là 0,45%. Tỷ trọng huy động vốn dân cư/Tổng huy động vốn chiếm 75%, giảm 2% so với năm 2019. Tổng thu nhập thuần từ hoạt động bán lẻ tăng trưởng ở mức cao, đạt 313 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch năm 2020, tăng 16,4% so với 2019, đứng đầu hệ thống và đóng góp tỷ trọng 87% vào kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh; trong đó: thu nhập ròng từ tín dụng bán lẻ tăng 22,3%, thu dịch vụ ròng bán lẻ tăng 9,4 tỷ đồng,...

Tổng số khách hàng cá nhân của chi nhánh, đến cuối năm 2020, là 59.937 khách hàng, tăng 5.259 khách hàng so với năm 2019; số lượng khách hàng sử dụng thanh toán điện tử (IBMB) lũy kế là 35.774 khách hàng, tăng 9.776 khách hàng so với năm 2019; số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư (BSMS) lũy kế là 30.247 khách hàng, tăng 3.958 khách hàng so với năm 2019; số lượng khách hàng cá nhân mới có phát sinh thu nhập trong năm 2020 là 6.119 khách hàng, hoàn thành 121% kế hoạch năm 2020... Các phòng giao dịch (PGD) của Chi nhánh đều có quy mô ở mức cao so với hệ thống, có lợi nhuận tăng trưởng so với 2019 và đóng góp lớn vào kết quả hoạt động chung của Chi nhánh. Dự kiến, năm 2021 sẽ có 4 PGD được xếp hạng đặc biệt gồm: PGD Đơn Dương, PGD Đức Trọng, PGD Hòa Bình, PGD Chi Lăng và 1 PGD xếp hạng 1 đó là PGD Lạc Dương.

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, Chi nhánh BIDV Lâm Đồng đã được khen thưởng Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2020, đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Tây Nguyên năm 2020 và Top 10 đơn vị điển hình về hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ. Đồng thời, từ năm 2016 đến nay, Chi nhánh liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị chủ lực trong hệ thống BIDV, nhiều năm liền là đơn vị kinh doanh xuất sắc đứng đầu cụm Tây Nguyên. Chi nhánh đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (3 năm) và được nhận Cờ thi đua Chính phủ (năm 2019) do có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Ngân hàng.

Với phương châm hành động “Kỷ cương - Chất lượng - Chuyển đổi số”, Chi nhánh BIDV Lâm Đồng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2021, mở đầu giai đoạn thực hiện chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể là: Giữ vững hạng chi nhánh, giữ và nâng hạng đối với các phòng giao dịch, nâng cao năng suất lao động nhằm đảm bảo thu nhập năm sau cao hơn năm trước; đồng thời, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính: dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng trưởng 12,8%, huy động vốn đạt cuối kỳ tăng trưởng 16%, thu dịch vụ ròng tăng trưởng 24%, chênh lệch thu chi tăng trưởng 19%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 16,5%...

LÊ HOA