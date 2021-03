CUNG CẤP RAU LÂM ĐỒNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường lớn nhất của rau, củ, quả Lâm Đồng với nhu cầu tiêu dùng rất cao. Và Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hợp tác với Lâm Đồng để đảm bảo nông sản phố núi cung cấp cho người dân nơi đây ngày càng đảm bảo chất lượng.

Rau Lâm Đồng chiếm sản lượng lớn tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trong buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh có lượng dân cư rất lớn, tới 10 triệu người. Đó là chưa kể lượng du khách tới tham quan, cư dân các địa phương khác đến đây đi làm, đi học ngắn ngày. Vì vậy, nhu cầu sử dụng rau, củ, quả là rất lớn và Lâm Đồng là nguồn cung rất quan trọng. Riêng tại hệ thống siêu thị Co.opMart, rau, củ Lâm Đồng chiếm xấp xỉ 50% sản lượng cung ứng hàng ngày. Chính vì thế, chính quyền thành phố hết sức chú trọng tới liên kết với Lâm Đồng để nguồn cung được đảm bảo.

Ông Tú đề nghị Lâm Đồng đặc biệt chú ý tới việc ngày càng nâng cao chất lượng nông sản. Ông cho biết: “Rau, củ Lâm Đồng đưa xuống Thành phố Hồ Chí Minh nói chung đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chứng nhận về an toàn, VietGAP cũng được các doanh nghiệp, nông dân Lâm Đồng phấn đấu đạt. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị Lâm Đồng động viên, khuyến khích, hướng dẫn nông dân, doanh nghiệp sơ chế rau củ ngay tại nguồn. Việc sơ chế tại nguồn giúp chất lượng nông sản vẫn đảm bảo, giảm chi phí vận chuyển và giảm đi rất nhiều lượng rác thải khổng lồ. Lượng rác thải xanh từ phần thừa của nông sản ở Lâm Đồng có thể làm phân hữu cơ. Xuống tới Thành phố Hồ Chí Minh, lượng sản phẩm này chỉ có thể được xử lý như rác thải, gây thêm sức ép cho môi trường thành phố”. Ông Tú cũng đề nghị Lâm Đồng tuyên truyền thật rộng về thương hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành để người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thêm ấn tượng về thương hiệu này.

Đại diện Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban hết sức quan tâm tới đầu vào nông sản nhập từ Lâm Đồng. Ban cung cấp thông tin, hiện Ban đã có website cung cấp đầy đủ các cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rau an toàn. Các doanh nghiệp đạt đủ các điều kiện theo quy định, Ban sẽ đưa hết các chứng nhận của doanh nghiệp lên website, tạo điều kiện thuận lợi để những nơi có nhu cầu sử dụng nông sản có thể xem xét và đánh giá. Hiện Lâm Đồng đang có 79 doanh nghiệp có hồ sơ đạt chuẩn, được Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh công bố công khai trên website. Ban rất mong hợp tác chặt chẽ với ngành nông nghiệp Lâm Đồng để ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia cung ứng nông sản cho người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thụy Quý Tú, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng chia sẻ, chuẩn hóa chất lượng nông sản cũng là mục tiêu của ngành nông nghiệp. Việc thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu thử nghiệm để đánh giá chất lượng diễn ra thường xuyên, liên tục. Ngay quý 1/2021, đã lấy mẫu phân tích định tính 91 mẫu/91 lô hàng gồm 102 tấn rau, củ, quả tại các hộ nông dân liên kết với các cơ sở sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, kết quả 91/91 mẫu đều an toàn. Ngành cũng thường xuyên hướng dẫn nông dân canh tác đúng kỹ thuật, sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, bảo đảm nông sản an toàn. Ngành nông nghiệp chú trọng kiểm tra, đánh giá, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở, nông hộ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo bà Nguyễn Thụy Quý Tú, hiện Lâm Đồng có xấp xỉ 200 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp này đều sơ chế tại nguồn và cung cấp nông sản vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng rau an toàn. Khi các địa phương có nhu cầu cung cấp thông tin về những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rau củ, ngành nông nghiệp luôn giới thiệu các doanh nghiệp đã có chứng nhận, đảm bảo chất lượng nông sản đạt chuẩn an toàn. Với Thành phố Hồ Chí Minh, hai bên thường xuyên hợp tác với nhau, trao đổi thông tin về sản lượng, chất lượng, thông tin các doanh nghiệp. Bà cũng cho biết, Lâm Đồng sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với mọi địa phương trong cả nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo rau, củ, quả Lâm Đồng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu.

DIỆP QUỲNH