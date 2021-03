Doanh thu hoạt động vận tải giảm

Thông tin từ UBND tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đa phần đều giảm. Số liệu thống kê cho thấy, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong 2 tháng đầu năm ước đạt 319,6 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 281 tỷ đồng, giảm 1,1%; doanh thu vận tải, kho bãi và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 38,5 tỷ đồng, giảm 18,8%.

2 tháng đầu năm thông thường là thời điểm nhộn nhịp của các hoạt động dịch vụ vận tải vì có nhiều ngày lễ tết, tuy nhiên doanh thu vận tải hành khách 2 tháng đầu năm 2021 này cũng giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải cũng chỉ đạt 669,9 tỷ đồng, giảm 7,8% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải hành khách 254,6 tỷ đồng, bằng 88% so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa 335 tỷ đồng, bằng 99% so cùng kỳ.

Chỉ duy nhất có doanh thu vận tải hàng hóa trong 2 tháng đầu năm là tăng 1,4% so với cùng kỳ, đạt 160 tỷ đồng.

