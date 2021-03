Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đầu năm tăng 11,32%

Theo thông tin từ Sở Công thương tỉnh, ước kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 2/2021 đạt 48 triệu USD, tăng 11,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước đạt 31,7 triệu USD, tăng 22,46%, chiếm 66% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 16,3 triệu USD, giảm 5,37% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 34% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Giá trị xuất khẩu toàn tỉnh lũy kế 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 120,2 triệu USD, tăng 70,05% so với cùng kỳ năm trước và đạt 14,75% so với kế hoạch năm 2021. Các mặt hàng xuất khẩu của Lâm Đồng chủ yếu gồm alumin và hydroxit nhôm, cà phê nhân, chè chế biến, rau quả, hạt điều nhân, hoa các loại, hàng dệt may, với các thị trường chính như Nhật Bản, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc,...

VIỆT QUỲNH