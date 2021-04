Bảo Lâm: Quý I/2021, thu ngân sách đạt trên 127 tỷ đồng

Báo cáo của Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách Nhà nước của huyện Bảo Lâm đạt trên 127 tỷ đồng, bằng 63% so với dự toán cả năm, bằng 329% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí đạt hơn 54 tỷ đồng, bằng 47% so với dự toán; thu từ đất, nhà đạt gần 72 tỷ đồng, bằng 91% so với dự toán và thu khác ngân sách đạt gần 2 tỷ đồng, bằng 19% so với dự toán.

Để đạt những kết quả trên, theo Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm, ngay từ đầu năm, đơn vị đã bám sát và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng, của huyện Bảo Lâm và của ngành cấp trên, thông qua các biện pháp quản lý thu, mở rộng cơ sở thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn thu tiềm năng, đôn đốc cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc đóng thuế.

TRỊNH CHU