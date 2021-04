Bảo Lộc: Khối lượng thực hiện các công trình đạt 5,72%

UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 do thành phố quản lý là 205,731 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách do thành phố trực tiếp quản lý và làm chủ đầu tư là 203,518 tỷ đồng; vốn do dân đóng góp 1,573 tỷ đồng. Nguồn vốn nêu trên đã được thành phố phân bổ bố trí cho 2 công trình đã hoàn thành, 40 công trình chuyển tiếp và 33 công trình khởi công mới.

Tuy nhiên, theo UBND thành phố Bảo Lộc, đến thời điểm gần hết quý I năm 2021, khối lượng thực hiện mới chỉ đạt 11,634 tỷ đồng, bằng 5,72% kế hoạch vốn và giải ngân (bao gồm cả tạm ứng, thanh toán) đạt 23,278 tỷ đồng, bằng 11,93% kế hoạch vốn.

Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2021, UBND thành phố Bảo Lộc tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tháo gỡ những vấn đề phát sinh để khởi công mới các công trình xây dựng cơ bản đã được bố trí vốn trong năm nay và các công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đã xác định.

X.TRUNG