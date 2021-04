Đạ Tẻh: Thu ngân sách nhà nước đạt 40%

UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, tính đến ngày 31/3/2021, toàn huyện đã thu ngân sách đạt 40% so với kế hoạch, tăng 64% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế quản lý 18,6 tỷ đồng, đạt 41% so với KH, tăng 67% so với cùng kỳ; thuế phí đạt 12,25 tỷ đồng, đạt 41% KH, tăng 42% so với cùng kỳ; thu từ cấp đất, thuê đất 6,35 tỷ đồng, đạt 41% KH, tăng 156% so với cùng kỳ; thu thuế tài chính 0,79 tỷ đồng, đạt 21% KH, tăng 44% so với cùng kỳ.

Cũng trong quý 1/2021, hoạt động chi ngân sách nhà nước đạt trên 71 tỷ đồng, bằng 16,5% KH. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định.

HOÀNG SA