Dư nợ cho vay đạt 119 ngàn tỷ đồng

Theo UBND tỉnh, trong quý I/2021, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; các chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các chính sách tín dụng phục vụ cho chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững.

Qua đó, đến hết tháng 3/2021, số dư nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 68.700 tỷ, tăng 3,18% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 119.000 tỷ, tăng 2,94% so với đầu năm; nợ xấu khoảng 620 tỷ đồng, chiếm 0,52% trong tổng dư nợ, tăng 1,47% so với đầu năm.

Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn, dư nợ cho vay ước đến ngày 31/3/2021 đạt khoảng 83.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt khoảng 13.000 tỷ đồng. Riêng tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng CSXH có dư nợ đạt 3.700 tỷ đồng.

KHẢI NHIÊN