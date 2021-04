Đức Trọng đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách

Xác định hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn là cơ sở để chủ động về nguồn lực đầu tư cho phát triển của địa phương, do vậy Đảng bộ, chính quyền huyện Đức Trọng đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.

Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa, điển hình tiêu biểu hoàn thành các nghĩa vụ thuế, đóng góp lớn cho ngân sách địa phương

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Trọng, tổng thu NSNN trên địa bàn huyện đến hết ngày 17/3/2021 trên 209 tỷ đồng, đạt 23% so với dự toán. Trong đó, thu NSNN do huyện quản lý hơn 106,8 tỷ đồng, đạt 20% so với dự toán. Ước tổng thu NSNN quý I là 240 tỷ đồng, đạt 26,6% so với dự toán giao.

Ông Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cho biết: Ngay từ đầu năm 2021, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đức Trọng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn với việc đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Theo đó, huyện đã xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2020, các dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 và các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các luật thuế mới sửa đổi, bổ sung như Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, các khoản thu được miễn, giảm, gia hạn, điều chỉnh thuế suất theo các nghị quyết của Quốc hội.

Tiếp tục bước vào quý II, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện các biện pháp điều hành thu, chi ngân sách, đồng thời tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu; tập trung những lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách.

Liên quan đến kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện, ông Lê Nguyên Hoàng cho biết thêm: Đến ngày 7/4 số thu từ tiền sử dụng đất là 58/282,5 tỷ đồng, đạt 20,5% so với dự toán được giao. Theo đánh giá tỷ lệ này vẫn đạt thấp so với bình quân chung của tỉnh, vì vậy, nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2021, phấn đấu hoàn thành các thủ tục đấu giá giao quyền sử dụng đất, đấu giá quyền thuê đất để thu tiền sử dụng từ đấu giá đất tối thiểu 40 tỷ đồng trong quý II, tổng thu đạt 55% dự toán. Huyện đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần nỗ lực đôn đốc để thực hiện nghiêm túc, giao các phòng ban rà soát chặt chẽ các khó khăn, kịp thời tháo gỡ theo thẩm quyền, tập trung phối hợp đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu.

Nói về các giải pháp thu NSNN quý II/2021, ông Hoàng Văn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương cho hay: Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, hạn chế việc dây dưa, nợ đọng, công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm hỗ trợ người nộp thuế thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình trong việc nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, cải tiến phương pháp thu theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai. Thực hiện đúng quy trình “một cửa” do Tổng cục Thuế ban hành, áp dụng vào công việc đang làm của Chi cục để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc kê khai của người nộp thuế luôn được coi trọng, nhằm xác minh hóa đơn bán hàng, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm trong việc kê khai tính thuế, nộp thuế.

Song song với đó, huyện Đức Trong cũng đã lãnh, chỉ đạo Chi cục Thuế đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, tổ chức các hội nghị tập huấn kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được tăng cường bằng nhiều hình thức đa dạng như hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế, tư vấn, giải đáp qua điện thoại, trả lời bằng văn bản, tổ chức hội nghị tọa đàm, đối thoại với người nộp thuế… Qua đó, đã hướng dẫn và giải đáp kịp thời vướng mắc về chính sách thuế, nội dung quyết toán thuế, thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế, hỗ trợ lập tờ khai cho người nộp thuế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn để kiểm soát và khai thác tốt nguồn thu, nhất là đối với khu vực ngoài quốc doanh; chú trọng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục thuế, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Chính sách thuế được triển khai sâu rộng cùng các chính sách cải cách thủ tục hành chính đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Bà Trần Thị Sinh, hộ kinh doanh tạp hóa Mỹ Duyên, thị trấn Liên Nghĩa chia sẻ: “Gia đình tôi buôn bán hàng tạp hóa phục vụ Nhân dân trên địa bàn. Được cán bộ thuế tuyên truyền nên gia đình tôi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế. Là hộ buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng tôi luôn mong muốn góp phần vào thực hiện thu ngân sách trên địa bàn”. Hay tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa, bà Trần Thị Mặc Thủy - Phó Giám đốc Quỹ Tín dụng cũng đồng tình với các hỗ trợ và triển khai kịp thời các chính sách thuế, phí mới cho doanh nghiệp nắm bắt, hỗ trợ kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp để vượt qua khó khăn chung do dịch COVID-19 gây ra, nhờ đó mà doanh nghiệp vẫn có sự phát triển đáng kể, đóng thuế năm sau cao hơn năm trước.

Trong điều kiện dịch bệnh gây những tác động xấu tới sản xuất, kinh doanh và mọi mặt đời sống xã hội, những kết quả huyện Đức Trọng đạt được trong thu ngân sách trên địa bàn rất đáng ghi nhận. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương đang dồn mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu trong quý II và các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.

