Phấn đấu đạt mục tiêu 57% dự toán thu NSNN 6 tháng đầu năm

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống của các tổ chức, cá nhân, nhưng ngành Thuế Lâm Đồng đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu 57% dự toán thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021.

Đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế

Các khoản thu nội địa đạt khá

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, quý I/2021 tổng thu NSNN do cơ quan thuế thực hiện được là 3.254 tỷ đồng, đạt 41% dự toán và bằng 124% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu thuế, phí là 1.889 tỷ đồng, đạt 39% dự toán và bằng 135% so với cùng kỳ.

Trong quý quý I thu từ DNNN trung ương là 296,2 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, tăng 52% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 101 tỷ đồng. Đặc biệt, do sản lượng điện sản xuất trong quý I/2021 của hầu hết các nhà máy thủy điện đều tăng, nên số thuế phát sinh cuối năm 2020 nộp trong tháng 1/2021 cũng gia tăng. Đơn cử, Công ty Cổ phần (CP) Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, số thuế phát sinh phải nộp tăng 148% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 47,2 tỷ đồng. Công ty Thủy điện Đồng Nai, nộp thuế tăng 16%, tương ứng tăng 4 tỷ đồng. Công ty Thủy điện Đại Ninh số thuế phát sinh phải nộp tăng 153% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 23 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý I, Công ty TNHH Một thành viên Nhôm Lâm Đồng phát sinh thuế GTGT phải nộp tăng 12 tỷ đồng, thuế TNDN tăng 9 tỷ đồng, thu thuế tài nguyên, phí BVMT tăng 15 tỷ đồng phát sinh cuối năm 2020 chuyển sang nên nộp trong quý I là 90 tỷ đồng, tăng 70% so cùng kỳ, tương ứng tăng 37 tỷ đồng.

Đối với khu vực ngoài quốc doanh, số thu là 725,7 tỷ đồng, đạt 37% dự toán, bằng 125% so với cùng kỳ. Số thu từ khu vực này tăng cao chủ yếu nhờ tăng thu từ lĩnh vực sản xuất thủy điện. Chẳng hạn như Công ty CP Thủy điện Trung Nam có số thuế phát sinh phải nộp tăng 91%, tương ứng tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ; Chi nhánh Công ty CP Thủy điện Miền Nam tại Lâm Đồng có số thuế phát sinh phải nộp tăng 9%, tương ứng tăng 1,9 tỷ đồng...

Bên cạnh một số khoản thu tăng cao thì không ít lĩnh vực dịch vụ, du lịch, ăn uống, thương mại, xây dựng có số thuế phải nộp giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Điển hình như Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng nộp giảm 21%; Công ty CP Bình Điền Lâm Đồng nộp giảm 24%, Công ty CP Cơ khí xây lắp giảm 14%, Công ty Sacom Tuyền Lâm nộp 2,7 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ. Đáng kể, trong quý I/2021, có đến 335 hộ ngưng nghỉ kinh doanh, số thuế lập bộ quý I/2021 là 83,9 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Nhìn nhận về số thu NSNN đạt được trong quý I, lãnh đạo Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, tình hình kinh tế cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng đã có dấu hiệu phục hồi trở lại đã tác động tích cực đến kết quả thu ngân sách, giúp hầu hết các khoản thu đều đạt tiến độ so dự toán và tăng cao so cùng kỳ năm 2020.

Nỗ lực đạt mục tiêu 6 tháng đầu năm

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Quý II/2021, ngành thuế phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 6 tháng đầu năm 2021 trên từng địa bàn và toàn tỉnh đạt từ 57% dự toán năm trở lên; trong đó, thu từ thuế phí phấn đấu đạt 55% dự toán năm. Mục tiêu, tổng thu ngân sách nhà nước phải thu trong quý II/2021 là 2.045 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng thu 5.300 tỷ đồng, đạt 57% dự toán, bằng 118% so cùng kỳ.

Để đạt được những mục tiêu đó, ngành thuế cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các nghị định, văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của tỉnh và ngành Thuế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước...

Song song đó, các giải pháp thực hiện cũng được chú trọng, trong đó đặc biệt triển khai đồng bộ các giải pháp như: Các phòng được giao nhiệm vụ quản lý thu hồi tiền thuế nợ và các chi cục thuế trực thuộc chủ động tham mưu với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành trên cùng địa bàn phối hợp với cơ quan thuế duy trì các đoàn chống thất thu ngân sách để thu hồi nợ đọng. Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh... thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN. Cùng với đó, tiếp tục triển khai nâng cấp, phát triển hệ thống ứng dụng CNTT, hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, từng bước liên kết, tự động hóa hệ thống quy trình nghiệp vụ trong công tác quản lý thuế, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2021...

DIỄM THƯƠNG