Quyết liệt thực hiện đầu tư công

Vài năm trở lại đây, hầu như chưa năm nào kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh hoàn thành theo tiến độ đề ra, nhiều dự án, công trình “có tiền tiêu không hết” nên chậm đưa vào sử dụng. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách năm 2021 đúng kế hoạch đề ra.

Tranh thủ mùa khô đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt

Khác với mọi năm, năm 2021, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp đến các sở, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện đầu tư, thi công các công trình, dự án từ vốn ngân sách. Đặc biệt, ngay từ đầu năm đã phân khai các nguồn vốn xây dựng cơ bản cho các sở, ngành và địa phương trong tỉnh để các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động trong việc lập các thủ tục hồ sơ, đấu thầu, tổ chức thi công công trình được giao làm chủ đầu tư.

Chính vì vậy, ngay những tháng đầu năm, lãnh đạo UBND tỉnh đã phân công các cá nhân về làm việc trực tiếp với các địa phương để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai thi công công trình, dự án theo tiến độ đề ra. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành phố ưu tiên tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho công tác thi công không nằm ngoài mục đích đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 mà tỉnh đã giao cho các sở, ngành và địa phương với tổng vốn đầu tư lên tới 3.350 tỷ đồng.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, tính đến ngày 31/3/2021, khối lượng thực hiện các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn toàn tỉnh là 525 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch, tương đương cùng kỳ và giải ngân 502 tỷ đồng, đạt 15,0% kế hoạch, tăng 0,7% so cùng kỳ.

Tại phiên họp với các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh do UBND tỉnh tổ chức mới đây, lãnh đạo tỉnh kêu gọi các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn đầu tư theo như kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các công trình, dự án, báo cáo UBND tỉnh để tiếp tục sớm cấp vốn cho các chủ đầu tư công trình, dự án.

Quyết liệt hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp nhận định rằng, “tiền bạc đã có rồi” nhưng vẫn còn tình trạng “có nơi không thực hiện” và gọi đó là biểu hiện “tàng trữ vốn”. Chủ tịch Trần Văn Hiệp cũng yêu cầu các địa phương trập trung “hướng nguồn vốn đầu tư công trung hạn vào các công trình trọng điểm của các huyện, thành phố”. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư các dự án được giao quản lý, kịp thời đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chủ động rà soát tiến độ thực hiện của các dự án. Đối với các dự án không đảm bảo giải ngân hết theo kế hoạch trong năm 2020 thì chủ động đề xuất điều chuyển vốn cho các dự án, công trình có khối lượng để nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng đặt ra “lộ trình” và mốc thời gian để xử lý, điều chuyển nguồn vốn đầu tư công trong năm nay. Theo đó, đến ngày 30/6/2021, UBND tỉnh sẽ điều chuyển vốn những dự án có khối lượng thực hiện không đạt trên 50% so với số vốn được bố trí cho dự án chuyển tiếp hoặc không đạt trên 30% so với số vốn bố trí cho dự án khởi công mới, chuyển qua cho những dự án có tỷ lệ giải ngân cao. Và đến ngày 30/9/2021, UBND tỉnh sẽ xem xét không bố trí kế hoạch vốn năm sau cho những dự án có khối lượng thực hiện không đạt trên 30% so với số vốn bố trí; đặc biệt tiến hành kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư để chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

Các chủ đầu tư thực hiện rà soát chi phí giải phóng mặt bằng các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1804/UBND-KH ngày 29/3/2021; trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án; tích cực, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công dự án.

Bên cạnh đó, các tổ công tác chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh phải tập trung ưu tiên nguồn lực để triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch, đặc biệt là các dự án đầu tư chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể đó là các dự án đầu tư gồm: Đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc; Khu Du lịch Đankia - Suối Vàng; Khu trung tâm Hòa Bình; cấp, thu gom xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; hồ Đông Thanh; Khu Công nghiệp - nông nghiệp Tân Phú; các dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục và kêu gọi đầu tư như: Dự án hồ Kazam, dự án Khu Du lịch hồ Đại Ninh…

XUÂN TRUNG