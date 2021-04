Trồng rau bằng… không khí

Sau những kỹ thuật trồng rau trong nhà kính, trồng rau thủy canh không hồi lưu, thủy canh hồi lưu, nông dân Lâm Đồng đang dần làm quen với trồng rau không sử dụng đất. Đó là một kỹ thuật trồng rau đang còn khá mới lạ: trồng rau khí canh.

Vườn khí canh của Phạm Thế Tuấn

Trên rau dưới cá

Bạn trẻ Phạm Thế Tuấn, sinh năm 1988 đang canh tác 100 m2 rau khí canh tại Thôn 7, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Không giống với các vườn rau khác, vườn rau của Tuấn chỉ gồm những trụ dài đặt trên hệ thống sàn gỗ, bên dưới là hồ nuôi cá. Đó là do Tuấn trồng rau bằng công nghệ khí canh, trên rau dưới cá.

Phạm Thế Tuấn cho biết, hầu hết các loại rau ăn lá, ăn quả, ăn củ đều có thể trồng theo phương pháp khí canh. Đơn giản, thay vì hệ thống rễ của rau lấy dinh dưỡng từ đất như phương pháp truyền thống hay từ nước như thủy canh, với rau khí canh, rễ cây thu nhận dinh dưỡng từ hệ thống phun sương. Rau được xếp vào các lỗ nhỏ khoan trên ống nhựa, rễ nằm trong lòng ống, thân cây hướng ra ngoài đón ánh sáng để quang hợp. Hệ thống phun sương định kỳ phun dung dịch gồm nước và dinh dưỡng vào trong ống, rễ hút trực tiếp dinh dưỡng từ dung dịch dạng phun sương. Tuấn giới thiệu: “Hệ thống phun sương cho rau được lập trình sẵn tùy loại rau, thời tiết cũng như thời điểm sinh trưởng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải duy trì được nguồn điện thường xuyên, vì nếu trời nắng nóng, không có điện, lỡ chu kì tưới rau sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Vì vậy, tôi đã lắp đặt một hệ thống điện năng lượng mặt trời để chủ động nguồn điện tưới, nhất là trong những tháng nắng nóng, khi mùa tưới cà phê cao điểm, dễ mất điện đột ngột”.

Tuấn đặt hệ thống ống khí canh bên trên, bên dưới nuôi các loại cá có rất nhiều tác dụng. Đầu tiên, nước hồ sẽ làm mát không khí, giúp điều hòa vi khí hậu. Trồng cây sẽ có sâu bọ, khi tác động làm sâu rơi xuống làm mồi cho cá, không quay ngược lại lên cây. Khi tỉa rau, những lá già sẽ là thức ăn cho bầy cá, gia đình có thêm nguồn thực phẩm từ cá. Có thể nuôi rất đa dạng, từ cá trắm, cá rô phi cho tới cá Koi, thứ chép Nhật chuyên làm đẹp các hồ cá cảnh.

Hiện vườn rau khí canh của Phạm Thế Tuấn trồng chủ yếu xà lách, theo nhu cầu thị trường có thể trồng các loại cải, bí ngồi, cà tím…, đều cho năng suất cao và thời gian thu hoạch nhanh hơn trồng trên đất.

Đầu tư cao, thu nhập tốt

Phạm Thế Tuấn cho biết, đầu tư trồng rau theo phương pháp khí canh ban đầu kinh phí khá cao. Với 100 m2, chi phí đầu tư là 250 triệu đồng. Tuy nhiên, thu nhập hoàn toàn tương xứng với mức đầu tư. Anh cho biết, 100 m2 được đặt 100 máy, mỗi máy gồm 1 ống hình trụ dài và hệ thống phun sương. Mỗi ống có 52 lỗ khoan, đặt được 52 cây rau. Với loại cây đang trồng như xà lách, trung bình thu được 10 kg/máy/vụ 25 ngày. Tính ra, mỗi tháng anh Tuấn thu được 1 tấn xà lách với giá bán 35 ngàn đồng/kg, trừ chi phí còn thu nhập từ 20-30 triệu đồng.

Phạm Thế Tuấn chia sẻ: “Trồng rau khí canh tiết kiệm nhất ở chỗ không cần diện tích lớn nhưng vẫn có thể cho năng suất rất cao. Rau trồng khí canh chất lượng an toàn, không dính đất cát, cây rau to, đẹp, sạch. Và quy trình trồng khá đơn giản, không phức tạp, ai cũng có thể làm được”. Anh cho biết, chỉ cần bỏ cây rau giống vào rọ thưa nhiều lỗ, đặt vào các lỗ khoan trên thân máy là gần như hoàn thành công việc. Các việc chăm sóc, tưới nước về sau đều do máy móc được lập trình sẵn thực hiện. Tưới thời điểm nào, lượng nước bao nhiêu, công thức pha dinh dưỡng tưới ra sao đều có quy trình sẵn để áp dụng.

Với hiệu quả từ vườn rau khí canh, hiện Phạm Thế Tuấn đang tiếp tục mở rộng diện tích, tăng thêm máy trồng rau. Anh chia sẻ, anh rất sẵn sàng chia sẻ quy trình, kinh nghiệm trồng rau khí canh cho càng nhiều người biết càng tốt với mong mỏi mang đến cho người nông dân thêm những sự lựa chọn trong canh tác nông nghiệp.

DIỆP QUỲNH