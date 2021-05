Chuối ngọt trên đồi đá

Giữa khoảng đồi đá lởm chởm, đất đai cằn cỗi mọc lên những thân chuối xanh mướt. Màu xanh của chuối mang lại no ấm cho nông hộ đã mạnh dạn thay đổi cây trồng, mở ra một hướng làm ăn mới đối với người dân vùng sâu Tân Lâm (Di Linh).

Anh chị Thủy - Hằng chia sẻ kinh nghiệm trồng chuối cho bà con xung quanh

Gặp chị Nguyễn Thị Hằng, Thôn 9, xã Tân Lâm khi chị đang làm công việc ngày thường: phát những tàu lá chuối khô. Chị Hằng hồ hởi kể lại, chỗ vườn chuối đang mọc lên xanh tốt hôm nay chính là vườn cà phê năng suất thấp của gia đình. Cũng như hầu hết người dân Tân Lâm, anh chị trồng cà phê trên diện tích 2 ha. Đất đồi, toàn đá tảng lởm chởm, nhiều tảng nhô lên mặt đất, còn phần chìm trong đồi phải to cỡ cái nhà nhỏ, không cách nào dọn được. Cũng vì thế, cà phê dù được chăm sóc đúng kỹ thuật nhưng năng suất vẫn không cao, thu nhập từ cà phê khá thấp.

Đi nhiều nơi tìm tòi, học hỏi các nhà vườn, anh chị Thủy- Hằng quyết tâm chọn cây chuối Laba làm cây trồng chủ lực vì theo lời khuyên, cây chuối dễ chăm sóc, phù hợp với đất đồi bazan. Vậy là anh chị trục hết cà phê, mua 3.500 cây chuối Laba giống về trồng. Chị Hằng kể lại: “Trục gốc cà phê trồng chuối khá tiện vì hố múc cà phê, mình chỉ việc bỏ cây chuối giống vào, lấp đất lại, vừa nhanh vừa bớt công”. Và đến nay, sau hơn một năm, những cây chuối Laba đã phủ xanh đồi đá, mang lại cho anh chị những quả ngọt đầu mùa.

Chị Hằng cho biết, cây chuối phát triển rất nhanh, từ lúc trồng tới lúc ra buồng chỉ 2 tháng. Sau khi ra buồng 4 tháng 10 ngày là thu hoạch. Tổng cộng, chỉ trồng hơn 6 tháng là bắt đầu có thu. Sau khi thu xong, chặt cây mẹ, dưỡng cây con, chỉ 2 tháng sau là vòng thu hoạch mới lại bắt đầu. Với 3.500 gốc chuối, nay gia đình anh chị đang được thu hoạch 1 tuần/lần, mỗi lần cắt 3 tấn chuối. Với giá bán 5.000 đồng/kg, mỗi đợt cắt anh chị thu 15 triệu đồng. Chị Hằng tính lại, dù mới trồng hơn năm nhưng chị đã thu được 8 đợt, có hơn một trăm triệu nhẹ nhàng.

Chị Hằng đánh giá rất cao về cây chuối Laba: “Chuối Laba lớn nhanh, cho trái to, đẹp, ít công chăm sóc. Như nhà tôi mua chuối giống chỉ 9 ngàn đồng/cây, trồng sống 100%”. Theo chị Hằng, muốn trồng chuối tốt nên mua loại chuối Laba chuẩn, cây chỉ cao từ 15-18 cm là tốt nhất, mua chuối giống quá to trồng chậm lớn. Trong quá trình trồng phải bón phân cho chuối 3 lần, chú trọng phân chuồng bón lót và phân kali, NPK giúp quả to đẹp, vị ngọt. Chuối cũng bị vàng lá, nấm, cần phun ngừa bằng các thuốc gốc sinh học sẽ giúp cây bền, lá xanh, trái đẹp. Chị chia sẻ: “Trước khi trồng và cả trong quá trình trồng chuối, chúng tôi phải học hỏi kỹ thuật rất nhiều. Nhiều kỹ thuật rất mới mà không học thì không thể biết”. Như khi cây chuối mẹ đã cho thu hoạch, thường là chặt cây sát gốc để cây con mọc. Nhưng kỹ thuật mới thì chỉ chặt ngang cây, chừa lại thân cao khoảng 1,2 m để tiếp tục dưỡng cây con. Hay anh chị được hướng dẫn cách đánh dấu lứa cắt. Khi chuối ra buồng đầy đủ, phần cuối cùng của buồng thường là các quả còi, vẹo, thối mà bà con gọi là “bu”. Anh chị cắt “bu” đồng thời dùng dây màu đồng loạt để buộc ngay vào “bu” của buồng, đánh dấu những buồng chuối cùng đợt. Tới khi cắt, chỉ nhìn vào loại dây đánh dấu là thu hoạch, không cần phải xem xét từng buồng chuối, cũng không cắt sai sang buồng chuối lứa khác.

Điều làm anh chị Thủy - Hằng vui mừng hơn là chuyện đầu ra. Trước khi trồng, vì Thôn 9, Tân Lâm rất xa nên anh chị đã nghĩ tới chuyện gia đình phải tự thu hoạch, tự bán. Nhưng nhu cầu thị trường đối với quả chuối rất mạnh, ngay khi chuối vừa trổ buồng đã có người tới hỏi thu mua. Hiện tại, vườn chuối của anh chị có lịch sẵn, tới ngày là có vựa vào tận nơi, chủ động nhân lực cắt, cân kí và trả tiền ngay tại vườn. Anh Phạm Thanh Thủy cho biết: “Thực ra nhu cầu tiêu thụ chuối rất cao, tôi chỉ tiếc vì diện tích đất gia đình còn ít, trồng chưa đủ cung cấp. Hiện bà con xung quanh đã có một số hộ trồng theo gia đình, nếu có nhiều chuối hơn thì việc thu mua còn tiện hơn, thương lái luôn động viên bà con trồng chuối, họ sẵn sàng đầu tư và thu mua hết”.

Chị Lê Thị Trinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lâm đánh giá, gia đình anh chị Thủy - Hằng là nông hộ mạnh dạn, sẵn sàng chuyển đổi cây trồng. Từ thành công của anh chị, nhiều nông hộ xung quanh đã quyết định phá bớt cà phê năng suất thấp, chuyển sang trồng chuối cho thu nhập cao hơn. Hộ ông Phạm Cao Cường, hàng xóm của anh chị cũng đang nhổ bỏ bớt cà phê trồng chuối. Ông Cường nhận xét, trồng chuối đầu tư chi phí giống, phân bón, thuốc men chỉ bằng 1/3 cà phê nhưng cho thu hoạch nhanh, công chăm nhàn, là cây trồng rất khả quan cho bà con Thôn 9.

DIỆP QUỲNH