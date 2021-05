Đạ Huoai: Giá sầu riêng tăng nhẹ

Theo khảo sát tại một số nhà vườn ở huyện Đạ Huoai, địa phương được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu Sầu riêng Đạ Huoai, sầu riêng hiện có giá bán cao hơn so với cùng thời điểm niên vụ trước. Người dân nơi đây cho biết, vì đang ở thời điểm đầu mùa nên giá của sầu riêng hột là 35.000 đồng/kg (cao hơn 5.000 đồng/kg so với niên vụ trước), giá của sầu riêng giống Thái Lan dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/kg (cao hơn từ 15.000 - 38.000 đồng/kg so với niên vụ trước).

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai cho biết, hiện tại, Đạ Huoai có khoảng 3.000 ha sầu riêng, trong đó hơn 2.000 ha sầu riêng đang trong giai đoạn thu hoạch.

TRIỀU KA