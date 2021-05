Trước dự báo dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021; Chi cục Thuế khu vực Ðà Lạt - Lạc Dương đã và đang tăng cường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong quý II/2021.

TP Đà Lạt tăng cường giải pháp thu ngân sách trong bối cảnh COVID-19

Theo đánh giá của ông Nguyễn Hùng Minh - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương: Do ảnh hưởng của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, các lĩnh vực, ngành kinh tế của thành phố Đà Lạt đều chịu tác động xấu, trong đó một số lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề như du lịch, vận tải, dịch vụ, ăn uống, lưu trú; bất động sản... tiếp tục giảm sút, chưa có dấu hiệu phục hồi. Đến ngày 20/5/2021, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố đạt 625 tỷ đồng, có trên 1.600 giao dịch đến xin miễn giảm thuế kinh doanh.

Để có nguồn thu cho NSNN, lãnh đạo Cục Thuế Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tại thành phố Đà Lạt, Chi cục cũng đã yêu cầu các phòng phải có các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm người nộp thuế, từng hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Đảm bảo mọi người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn có thể tiếp cận và thụ hưởng kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. “Công tác tuyên truyền về chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không chỉ là nhiệm vụ riêng của bộ phận tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, mà là nhiệm vụ chung của tất cả các đơn vị chuyên môn khác, của từng cán bộ, công chức thuế. Tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt đầy đủ các chính sách hỗ trợ, ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay” - ông Minh cho hay.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2021; đồng thời thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, dự kiến số thu nội địa quý II và quý III/2021 sẽ giảm so với quý I/2021. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giao, ngành Thuế Đà Lạt cho biết đã tiến hành rà soát và điều chỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN trong điều kiện tái bùng phát dịch COVID-19, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ thu NSNN được giao.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số, kinh doanh bất động sản và một số lĩnh vực kinh doanh khác có rủi ro cao về thuế. Thực hiện tăng cường công tác đôn đốc thu nợ đọng thuế, vận dụng linh hoạt các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế, nhất là các đối tượng có hành vi cố ý dây dưa, chây ỳ để nợ đọng thuế kéo dài. Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế đến mức thấp nhất theo kế hoạch Cục Thuế giao.

Theo ghi nhận thực tế, hầu hết các dịch vụ liên quan đến ngành Du lịch của thành phố Đà Lạt như khách sạn, ăn uống, khu du lịch... đều bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong bối cảnh Lâm Đồng cũng đã kêu gọi du khách nên cân nhắc kỹ khi đến Đà Lạt trong thời gian này nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Ngay trong tháng 5/2021, ngành Thuế Đà Lạt cũng đã hướng dẫn các khách sạn, cơ sở lưu trú... trên địa bàn làm đơn tạm dừng kinh doanh tháng 5 và miễn giảm đóng thuế trong thời gian này. “Các chính sách kịp thời của ngành Thuế cũng phần nào giúp cho chúng tôi an tâm hơn khi tạm dừng đón khách trong tháng 5 để đảm bảo an toàn khi dịch có nguy cơ bùng phát” - Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng - chủ Khách sạn Hải Uyên, 67 Nam Kỳ, thành phố Đà Lạt chia sẻ. Khách sạn nhà chị Phượng có 30 phòng với công suất 100% vào dịp hè mọi năm thì đến thời điểm này vẫn chưa có khách đặt phòng. Hay tại Khách sạn Ngọc Phát - Chi nhánh Công ty ô tô Ngọc Phát, đường Hồ Tùng Mậu, Đà Lạt, Giám đốc Lê Thị Bích Thới cũng cho biết, năm 2020 doanh nghiệp đã đóng thuế hơn 1 tỷ đồng, với công suất 60% vào ngày thường và 100% vào dịp lễ thì tại thời điểm này công suất phòng chỉ đạt 15%.

Từ tình hình thực tế, qua một năm triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, bài học kinh nghiệm được rút ra là cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện đồng bộ nhiệm vụ thu, từ chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, quyết liệt chống thất thu thuế, chống chuyển giá đến tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế với các sở, ngành, địa phương trong thu hồi nợ thuế, rà soát các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng để khai thác như thu từ đất đai... Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp để khẩn trương đưa chính sách miễn giảm, gia hạn thuế đi vào cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phục hồi hoạt động kinh doanh để bồi dưỡng nguồn thu. Bên cạnh triển khai tốt các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế đã tổ chức theo dõi, quản lý số thuế, tiền thuê đất được gia hạn để đôn đốc các doanh nghiệp nộp đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách khi hết thời gian gia hạn. Đặc biệt, cải cách hiện đại hóa hệ thống, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử... để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Những kinh nghiệm của năm 2020 và kết quả thu NSNN cao trong quý I/2021, là tiền đề thuận lợi để Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2021.

DIỄM THƯƠNG