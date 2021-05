Đạ Tẻh: Thu, chi ngân sách Nhà nước tăng 35,7%

Theo UBND huyện Đạ Tẻh: Thời gian qua, công tác thu ngân sách được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định.

Tính đến ngày 31/3, tiến độ thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 40,4% so với kế hoạch, tăng 35,7% so với cùng kỳ; trong đó, thuế quản lý 12,755 tỷ đồng, đạt 27,9% so với KH, tăng 32,3% so với cùng kỳ; thu tài chính 0,79 tỷ đồng, đạt 21% KH, tăng 44% so với cùng kỳ. Về chi ngân sách Nhà nước là 71,06 tỷ đồng, đạt 16,5% KH.

Để triển khai các phương án xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu, trong thời gian tới, UBND huyện Đạ Tẻh tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh thu ngân sách, tập trung thu hồi nợ đọng thuế, phí; phấn đấu 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt 55% kế hoạch. Về chi ngân sách, tiếp tục điều hành chi theo kế hoạch đã được phê duyệt và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

T.HIỀN