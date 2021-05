Dự báo xuất khẩu cuối năm 2021 gặp khó khăn

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, 5 tháng đầu năm 2021, tình hình xuất khẩu suy giảm và dự báo, hoạt động xuất khẩu các tháng cuối năm 2021 tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Theo đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Lâm Đồng như Alumin, cà phê, chè, rau, củ, quả, hoa tươi các loại, hạt điều nhân, hàng dệt may đều giảm cả về lượng và giá trị. Đặc biệt, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, do du lịch chưa hồi phục, nhiều khu công nghiệp trên cả nước bị phong tỏa vì COVID - 19, xuất khẩu đình trệ do dịch bùng phát tại các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, cước vận chuyển quốc tế cao…, doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu nhóm hàng tươi (rau - củ - quả) cần lưu ý các phương pháp bảo quản và tính toán phương án sản xuất phù hợp, đảm bảo doanh nghiệp duy trì sản xuất hợp lý.

D.Q