Thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh đạt 37% dự toán

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quý I năm 2021, thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh của tỉnh thu 725,7 tỷ đồng, đạt 37% dự toán Trung ương, đạt 30% dự toán địa phương, bằng 125% so cùng kỳ.

Theo đó, lĩnh vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh tăng cao so cùng kỳ chủ yếu do số thu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng và nếu loại trừ số thu của công ty này thì khoản thu này tăng 9% cùng kỳ, chủ yếu tăng từ lĩnh vực sản xuất thủy điện. Các lĩnh vực khác, nhất là dịch vụ, du lịch, ăn uống, thương mại, xây dựng... do ảnh hưởng của dịch COVID -19 đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, dẫn đến số thuế phải nộp giảm hoặc tăng không đáng kể so cùng kỳ.

Thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh là một trong những nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn và mang tính bền vững. Nhưng đây cũng là sắc thuế khó thu và khó hoàn thành. Xác định được điều đó, ngay từ đầu năm ngành thuế đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả nguồn thu này.

D.THƯƠNG