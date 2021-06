6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 69% dự toán địa phương

(LĐ online) - Sáng 30/6, tại TP Đà Lạt, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện UBND các huyện, thành phố trong toàn tỉnh; các Chi cục Thuế khu vực.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, ước tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2021 là 6.400 tỷ, đạt 80% dự toán trung ương, đạt 69% dự toán địa phương và bằng 142% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí 3.612 tỷ, đạt 74% dự toán trung ương, đạt 65% dự toán địa phương và bằng 142% so cùng kỳ; thu từ đất, nhà 1.230 tỷ, đạt 92% dự toán trung ương, đạt 68% dự toán địa phương, bằng 140% so cùng kỳ; thu từ xổ số kiến thiết 1.137,7 tỷ, đạt 96% dự toán trung ương, đạt 84% dự toán địa phương, bằng 146% so cùng kỳ; thu tài chính 133,7 tỷ, đạt 58% dự toán trung ương, đạt 53% dự toán địa phương, bằng 114% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 220,6 tỷ, đạt 82% dự toán trung ương, đạt 79% dự toán địa phương, bằng 187% so cùng kỳ.

Ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết quả thu theo địa bàn, có 5/6 Chi cục Thuế (10/12 địa phương) thu đạt trên 60% dự toán năm 2021; 6/6 Chi cục thuế (12/12 địa phương) thu tăng so cùng kỳ năm 2020. Thu thuế, phí có 6/6 Chi cục Thuế (12/12 địa phương) thu đạt trên 60% dự toán năm 2021; 6/6 Chi cục Thuế (12/12 địa phương) thu tăng so cùng kỳ năm 2020. Thu từ đất nhà, có 8/12 địa phương thu đạt trên 50% dự toán năm 2021; 8/12 địa phương thu tăng so cùng kỳ năm 2020.

Công tác hoàn thuế, 6 tháng đầu năm 2021, đã tiếp nhận 47 hồ sơ đề nghị hoàn thuế với tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn là 116,2 tỷ; đã giải quyết hoàn 40 hồ sơ với số thuế đề nghị hoàn là 108,8 tỷ, đã hoàn 107,3 tỷ và 1,5 tỷ không đủ điều kiện hoàn; 7 hồ sơ không được hoàn với số thuế đề nghị hoàn là 7,4 tỷ. Hoàn nộp thừa thuế phí khác 47 hồ sơ với số tiền đề nghị hoàn là 5,9 tỷ; hoàn thuế TNCN 825 hồ sơ với số tiền là 7,9 tỷ.Doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng đạt 99,16%.

Tình hình quyết toán thuế năm 2020 của doanh nghiệp, đã có 7.477 doanh nghiệp nộp quyết toán thuế; trong đó, có 5.212 doanh nghiệp có phát sinh doanh thu và 2.265 doanh nghiệp không phát sinh doanh thu do mới thành lập hoặc trong năm có ngưng nghỉ kinh doanh. Số doanh nghiệp phát sinh lỗ là 3.526 doanh nghiệp, chiếm 57,8%, số doanh nghiệp có lãi là 2.575 doanh nghiệp, chiếm 42,2%. Doanh nghiệp phát sinh thuế phải nộp 1.998 doanh nghiệp, doanh nghiệp phát sinh miễn, giảm thuế 1.294 doanh nghiệp.

Đối với, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong việc khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế, ngành thuế tập trung triển khai tuyên truyền chính sách thuế mới, cập nhật tin bài, cung cấp thông tin; tuyên truyền chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, tiếp nhận tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân theo phương thức điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, về hóa đơn điển tử, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất... Triển khai thực hiện “Tháng đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2020” bằng các hình thức gửi tài liệu qua Email cho người nộp thuế biết tham gia, treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan thuế các cấp trong tỉnh, hỗ trợ qua điện thoại, thư điện tử, Etax.

Hội nghị cũng tiến hành đánh giá những tồn tại, hạn chế vẫn còn vướng mắc trong 6 tháng. Một số trường hợp việc cung cấp thông tin từ văn phòng đăng ký, cơ quan tài nguyên - môi trường trên địa bàn chưa kịp thời, đầy đủ dẫn đến việc ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính còn kéo dài. Việc kết nối thông tin từ văn phòng đăng ký đất đai với cơ quan thuế chậm triển khai, dẫn đến khó khăn nhất định trong việc cung cấp thông tin, xác định nghĩa vụ tài chính và giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân trong lĩnh vực đất đai. Công tác phối hợp với một số địa phương trong công tác chống thất thu về khoáng sản, bất động sản, xăng dầu chưa thực sự đồng bộ, quyết liệt. Vẫn còn hiện tượng khai thác khoáng sản vượt trữ lượng, vượt giấy phép, không đúng chủng loại giấy phép… Giá chuyển nhượng bất động sản ghi trên hợp đồng công chứng còn thấp so với giá thị trường và giá trị thực tế chuyển nhượng. Công tác phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường, công thương trong việc quản lý hoạt động vận chuyển khoáng sản, xăng dầu từ các tỉnh khác vào Lâm Đồng chưa thường xuyên, dẫn đến còn thất thu thuế đối với lĩnh vực lưu thông tiêu thụ khoáng sản, xăng dầu từ các tỉnh vào địa bàn Lâm Đồng. Công tác quản lý thuế vẫn chưa theo kịp các loại hình kinh doanh mới phát sinh như: Thương mại điện tử, bán hàng qua mạng… dẫn đến còn thất thu trong lĩnh vực này. Tình trạng nợ đọng thuế, đặc biệt là tiền thuê đất, còn cao do vướng mắc về đơn giá chu kỳ 2020 - 2024 tăng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú, sân golf… gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng dịch Covid-19.

Toàn cảnh hội nghị

Cục trưởng cục Thuế tỉnh Lâm Đồng Trần Phương cũng đã nêu lên phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh là 10.300 tỷ, đạt 129% dự toán trung ương, 111% dự toán địa phương. Tập trung nghiên cứu, triển khai các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 07/12/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng và chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; triển khai quyết liệt công tác chống thất thu thuế theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; trong đó, tập trung các lĩnh vực xăng dầu, khoáng sản, chuyển nhượng bất động sản, vận tải... Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho công chức, người lao động trong ngành, duy trì tốt hoạt động của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ ngành, duy trì kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành trong thi hành công vụ; triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV Khóa XI, XII; thực hiện tốt chương trình phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tại hội nghị, đại diện các huyện, thành phố cũng tiến hành báo cáo tình hình thực tế tại địa phương, với những kết quả đạt được cũng như các tồn tại hạn chế trong thu ngân sách địa phương. Hội nghị cũng đề ra các giải pháp để mỗi địa phương kịp thời chấn chỉnh, triển khai các giải pháp thu ngân sách đạt chỉ tiêu đã đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND đánh giá cao những kết quả mà ngành thuế đã đạt 6 tháng đầu năm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Đó là sự nỗ lực, cố gắng của cả bộ máy. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số nội dung mà ngành thuế cần sâu sát hơn trong thời gian tới, như: Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đến cuối năm đạt chỉ tiêu 10.300 tỷ; tiếp tục rà soát các nguồn thu, nhất là các khoản thu tiềm năng như đất đai, khoáng sản, xăng dầu, thương mại điện tử; làm tốt công tác thanh tra, không để tình trạng nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân về các chính sách mới, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp; nắm thông tin về các dự án thủy điện, điện gió… để có thể tăng cường các nguồn thu từ các dự án này; xác định giá đất cụ thể, tìm phương thức để chống thất thu trong giao dịch chuyển nhượng đất; chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xăng dầu; đổi mới phong cách làm việc và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong cơ quan thuế, quan tâm công tác phát triển đảng viên, tư tưởng cán bộ, sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị kịch bản thu ngân sách nhà nước cho năm 2022, để phục vụ cho dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương.

DIỄM THƯƠNG